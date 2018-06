Bieszczady są nie tylko piękne. Na Podkarpaciu żyje się najdłużej

Fot. Andrzej Stawinski/REPORTER

W województwie podkarpackim jest najniższa śmiertelność w całym kraju - wynika z najnowszej mapy potrzeb zdrowotnych, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Na południowo-wschodnim skraju Polski umierają 883 osoby na 100 tysięcy.

Nowym danym resortu przyjrzał się w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". Kolejnymi województwami o niskiej śmiertelności są: pomorskie (888 osób na 100 tys.), małopolskie (904), wielkopolskie (927) i warmińsko-mazurskie (943).

Na przeciwległym biegunie mamy natomiast łódzkie (1224), świętokrzyskie (1113), śląskie (1070) i dolnośląskie (1054).

Jak czytamy w gazecie, przyczyną małej śmiertelności może być inny styl życia niż w innych regionach - spokojniejszy i wolniejszy. W długowieczności nie przeszkadza nawet gorszy niż w innych województwach dostęp do lekarzy.

Jeśli chodzi o przyczyny zgonów w naszym kraju (już bez podziału na województwa), to najczęściej są to choroby kardiologiczne. Umiera na nie co czwarty Polak. Na drugim miejscu są nowotwory, które są przyczyną 23 proc. zgonów.

Dalej na liście znajdziemy choroby naczyniowe (11 proc.), układu nerwowego (9 proc.), choroby zakaźne i choroby układu oddechowego (po 4 proc. każda), choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (2,4 proc.). 20 proc. zgonów jest natomiast spowodowanych innymi przyczynami.

