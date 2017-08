Po Brukseli będą jeździć polskie autobusy. Dostarczy je Solaris

Fot. Jaskolka/REPORTER / East News

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła siedem elektrycznych Solarisów Urbino 8,9 LE, których dostawa przewidziana jest na początek roku 2018 - poinformował Solaris.

Autobusy polskiego producenta będę kursowały na nowej linii - Citybus.

Jak informuje Solaris, firma STIB kupiła pierwsze elektryczne pojazdy, by przetestować technologię i sprawdzić, jakie oszczędności dają.

- Na początku roku wygraliśmy przetarg na dostawę 208 autobusów hybrydowych dla belgijskiego przewoźnika SRWT TEC Namur w Walonii, a dziś otrzymujemy zamówienie na autobusy elektryczne od kolejnego belgijskiego przewoźnika - powiedział Zbigniew Palenica, wiceprezes Solarisa.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 15 000 pojazdów.