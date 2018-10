"Solidarność". Piotr Duda ponownie przewodniczącym

Fot. EAST NEWS To trzecia kadencja Dudy na stanowisku

Zjazd delegatów Solidarności zdecydował, że Piotr Duda pozostanie przewodniczącym związku zawodowego. To będzie jego trzecia kadencja na tym stanowisku.

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w Częstochowie. Dotychczasowy przewodniczący nie miał żadnego kontrkandydata. Jako główny priorytet swojej następnej kadencji Piotr Duda określił zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Za ważną kwestię uznał także sprawę emerytur dla kobiet i mężczyzn.

- Żyjemy w dynamicznych czasach, dlatego będziemy musieli reagować na bieżąco, jeśli chodzi o związkowe sprawy. Związek zawodowy "Solidarność" jest najsilniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i jest wyrazisty, wie, czego chce. Możecie się państwo spodziewać samych dobrych rzeczy – powiedział. - Ja sam nic nie znaczę, wszyscy związkowcy, wszyscy delegaci tworzymy jedną wspaniałą rodzinę solidarności. Sam Piotr Duda nic by nie zrobił, nic nie znaczy, jestem tylko wybrany jako szef komisji krajowej – dodał.

Piotr Duda: na ten dzień czekaliśmy długo

Dudę poparło 248 z 267 głosujących. - Nigdy nie robiłem żadnych kampanii wyborczych. Moja kampania wyborcza rozpoczyna się już teraz i kończyć się będzie za cztery lata - tak to powinno wyglądać, w przeciwieństwie do tego, co robią politycy – powiedział przewodniczący.

W piątek delegaci zdecydują o statusie kadencji przewodniczącego. W zależności od ich decyzji trzeci okres Dudy na fotelu przewodniczącego może zostać przedłużony z czterech do pięciu lat. Dyskutowana jest także zmiana, która ograniczy liczbę dozwolonych kadencji przewodniczącego do dwóch.

