Solidarność pisze do Rafalskiej w sprawie zmian w ustawie o zakazie handlu. Chce m.in. wydłużenia zakazu na soboty

"Solidarność" skierowała do minister Elżbiety Rafalskiej pismo , w którym domaga się zmian w obecnej ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Miałyby one dotyczyć m.in. wydłużenia zakazu handlu na część soboty i poniedziałku oraz zapisów o możliwości otwierania sklepów jako tzw. placówek pocztowych, które są wyłączone spod ustawowego ograniczenia – informuje PAP.

Rafalska przyznała, że nie miała jeszcze okazji zapoznać się z pismem, ale zrobi to, gdy tylko wróci z Białegostoku do Warszawy. Przyznała, że pewne kwestie dotyczące zakazu handlu w niedziele wymagają pilnego dopracowania. Problemem jest nadużywanie placówek pocztowych czy też wykorzystywania takiej nazwy do tego, aby być wyłączonym z ograniczenia handlu w niedzielę.