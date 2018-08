Biedronka na dworcu w Świeciu może być jednak otwarta w każdą niedzielę. Jest wyrok sądu

Fot. EAST NEWS Sad uznał, że Biedronka w Świeciu działa na dworcu, więc może być otwarta w każdą niedzielę

Nawet jeśli w budynku dworca nie ma kas ani poczekalni, to jednak można uznać go za miejsce obsługi pasażerów. A skoro tak, to działające w nich punkty handlowe mogą być otwarte we wszystkie niedziele – orzekł sąd w sprawie "Biedronki" ze Świecia.

Sąd Rejonowy w Świeciu jednoznacznie uznał, że nasz sklep znajduje się na dworcu i w związku z tym, zgodnie z prawem, może być czynny w dni objęte ustawą o ograniczeniu handlu – taka informację otrzymał lokalny serwis nswiecie.pl od biura prasowego Jeronimo Martins Polska S.A.

To rozstrzygnięcie sporu dotyczącego tego, czy znajdujący się na dworcu autobusowym sklep Biedronka może być otwarty w niedziele handlowe. W money.pl pisaliśmy, że zaraz po tym, jak zakaz zaczął obowiązywać (11 marca), Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy poddał pod wątpliwość legalność otwarcia tej placówki.

Wprawdzie ustawa zezwala na otwarcie sklepów w pewnych sytuacjach (jedna z nich jest lokalizacja na dworcu), ale budynek, w którym działa sklep w Świeciu nie pełni funkcji dworca. Wprawdzie znajduje się na nim napis "dworzec autobusowy", to w środku nie ma ani dyspozytorni, ani kas biletowych, ani poczekalni.

Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację portugalskiej spółce. Mieszkańcy Świecia nadal będą mogli robić zakupy we wszystkie niedziele w roku.

