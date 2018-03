Spadek formy CCC. Zyski mocno w dół pod koniec roku

Fot. CCC / materiały prasowe Klienci kupowali w CCC więcej, ale spółce nie dało to profitów

Nie można zwiększać zysków bez końca. W ten sposób trzeba skomentować to, co CCC podało we wstępnych danych za ubiegły rok. W czwartym kwartale zwykle są największe żniwa, ale te okazały się ostatnio dużo skromniejsze.

Jeśli spojrzeć tylko na przychody i efektywność sklepów, sytuacja CCC prezentuje się bardzo dobrze. W całym ub.r. sprzedaż poszła w górę o 32 proc. rdr, a w ostatnich trzech miesiącach roku o 21 proc. Co więcej, wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8 proc. licząc rok do roku, czyli klienci zostawiają w sklepach obuwniczych coraz więcej gotówki.

I to nie koniec dobrych dla spółki danych - kanał e-commerce, czyli sklep e-obuwie zwiększył przychody do 606 mln zł (+111 proc. rdr). W internecie CCC uzyskuje już 14 proc. przychodów. Rok wcześniej było to zaledwie 9 proc.

Wszystko byłoby pięknie, gdyby tylko zyski pozostały na poziomie z poprzedniego roku. Tak jednak się nie stało. Zysk netto grupy CCC w całym ub.r. wyniósł 288 mln zł, czyli 6 proc. mniej niż rok wcześniej. W najlepszym dla spółki czwartym kwartale było to 133,7 mln zł. Jednak kwartał rok wcześniej był o aż 50 mln zł lepszy, czyli zyski spadły o 27 proc.

Wstępne dane finansowe grupy CCC (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 1360,5 1126,1 20,8 4194,0 3185,3 31,7 Zysk operacyjny EBITDA 216,7 239,5 -9,5 502,0 446,1 12,5 Zysk netto 133,7 183,2 -27,0 288,0 306,5 -6,0 Przepływy operacyjne 313,5 337,7 -7,2 78,0 174,7 -55,4 Przepływy inwestycyjne -84,2 -37,6 -123,9 -222,0 -362,0 38,7 Przepływy finansowe 180,7 -316,9 157,0 515,0 -9,9 5302,0 Marża EBITDA 15,93 21,27 -5,34 11,97 14,00 -2,04 Marża netto 9,83 16,27 -6,44 6,87 9,62 -2,76 Źródło: raport bieżący CCC

Kolejną niepokojącą sprawą jest wzrost zapasów, zarówno w sklepie internetowym o 77 proc. rdr (do 164 mln zł), jak i w całej grupie CCC o 37 proc. rdr (do 1418 mln zł). To sugeruje, że spółka spodziewała się większego ruchu w sklepach.

Łączna powierzchnia handlowa grupy CCC na koniec 2017 roku wyniosła 536 tys. mkw a liczba sklepów 925. Rok wcześniej było to odpowiednio 458,6 tys. mkw i 862 sklepy.

Porównując te liczby widać, że CCC otwierał dużo większe salony. Średnia ich powierzchnia wynosiła 579 mkw w 2017 r., podczas gdy rok wcześniej 532 mkw. Powodem powiększania sklepów mógł być zakaz handlu w niedzielę - w piątek i sobotę ruch będzie większy niż poprzednio i konieczne będzie otwarcie większej liczby kas, by ich obsłużyć.