Wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych. Projekt ustawy trafił do komisji

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER Proponowana przez resort Elżbiety Rafalskiej ustawa ma ułatwić zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.

Sejm skierował w czwartek do komisji polityki społecznej i rodziny projekt ustawy, który ułatwia zakładanie spółdzielni socjalnych. Proponowane prawo zakłada również większe wsparcie finansowe.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że w ostatnich latach wzrosła liczba spółdzielni, mimo że to trudna forma działalności. Zwrócił uwagę, że w 2009 r. było 187 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1,6 tys.

Zaznaczył, że proponowana ustawa ma ułatwić zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.

- Obniżamy liczbę założycieli z pięciu do trzech, nakładamy obowiązek na spółdzielnię, aby pozostały skład członkowski był uzupełniony w ciągu 12 miesięcy - mówił wiceminister.

W projekcie zapisano też, że członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Kluby są za

Dalszych prac w komisji chce klub PiS. Pozytywnie o propozycji mówił poseł PiS Robert Warwas, który zapowiedział, że jego klub je poprze. Jak podkreślił, proponowana regulacja usprawnia i uelastycznia działanie spółdzielni socjalnych.

Za dalszymi pracami w komisji nad projektem opowiedział się też klub PO. Posłanka Magdalena Kochan pozytywnie oceniła projekt. Zwróciła uwagę, że proponowane przepisy to kolejny dobry krok w kierunku ułatwiania zakładania spółdzielni socjalnych.

Posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj zapowiedziała, że jej klub poprze projekt, ponieważ ułatwia on funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Podziękowała wiceszefowi MRPiPS za przygotowanie projektu i szerokie konsultowanie jego założeń.

Pozytywnie o projekcie wypowiadał się także poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń, podkreślił jednak, że zmniejszenie liczby założycieli spółdzielni wymaga głębszej analizy.

Będą pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt MRPiPS przewiduje m.in., że osoby bezrobotne do 30. roku życia i po ukończeniu 50 lat będą mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Proponowane rozwiązani przewidują także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego (lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Projekt przewiduje również większe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Proponowane przepisy umożliwią praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej lub u innego pracodawcy osobom, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ).

Rozwiązania dopuszczają również używanie w obrocie przez spółdzielnie socjalne skrótu "Sp.s.". "Zmiana ma na celu umożliwienie posługiwania się w obrocie prawnym skrótem, analogicznie jak dla rozwiązań przyjętych dla spółek prawa handlowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa miałaby wejść w życie trzy miesiące po jej ogłoszeniu.