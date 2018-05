Spółka Kulczyków już w raju podatkowym. Serinus na Jersey

Fot. East News / Bartosz Krupa Należąca do rodziny Kulczyków Serinus od czwartku jest już europejską spółką

Spółka wydobywcza rodziny Kulczyków zbliżyła się do Polski. Z dalekiej Kanady przeniesiono ją na Wyspy Normandzkie. Podatków tam się nie płaci.

W polskie święto narodowe 3 maja należąca w 52 proc. do Kulczyk Investments spółka Serinus Energy oficjalnie przeniosła się z Calgary w Kanadzie na Jersey - jedną z Wysp Normandzkich. To znany raj podatkowy, formalnie nienależący do Wielkiej Brytanii, ale faktycznie jej podległy. Nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale przynależy do obszaru celnego Wspólnot Europejskich.

Choć spółka Serinus Energy Plc (w Kanadzie nazwa zakończona była Inc., a nie Plc) i tak podatku dochodowego nie płaciła, bo od jedenastu lat wykazuje straty, to rejestracja w raju podatkowym na pewno nie zaszkodzi.

Gdyby doszło na przykład do sprzedaży posiadanych przez nią złóż z zyskiem, wtedy okaże się to z pewnością przydatne. Poza tym spółka chce wejść do notowań na giełdzie w Londynie, a siedziba w tym akurat miejscu to ułatwi.

Podatki? Jakie podatki?

Wyspy Normandzkie to dość ciekawa konstrukcja historyczna. Daje sporo korzyści firmom na nich działających. Rezydenci Jersey, gdzie przeniosła się spółka Serinus, nie płacą podatku dochodowego, wymysłu ubiegłego stulecia. Uprawnia do tego już siedziba na wyspie.

Podatek płacą na Jersey tylko firmy zajmujące się usługami finansowymi - stawka to 10 proc. - oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (stawka 20 proc.). 20 proc. zapłacą też firmy za dochody z wynajmu i zyski z nieruchomości deweloperskich.

Założenie działalności na Jersey jest bardzo proste. Zajmuje ono zaledwie jeden dzień, a koszt to jedynie 200 funtów Jersey - to lokalna waluta, o wartości równej funtowi szterlingowi.

Akcjonariusze bez formalności

W związku z przeniesieniem i rejestracją w nowym miejscu nastąpiła zmiana firmy spółki na "Serinus Energy Plc" i przyjęto nowe dokumenty statutowe.

Akcjonariusze spółki w Polsce, czy w innym miejscu na świecie nie są zobowiązani do podejmowania żadnych czynności w związku z przeniesieniem. Spółka wystąpiła w czwartek o nadanie nowego kodu ISIN/CUSIP dla akcji spółki po przeniesieniu.

Po uzyskaniu nowego kodu ISIN/CUSIP, u akcjonariuszy, którzy posiadają akcje zdeponowane w Kanadyjskim Depozycie Papierów Wartościowych w formie zapisu księgowego, nazwa i numer ISIN/CUSIP będą automatycznie zmienione w systemach rejestru akcyjnego prowadzonego przez Computershare Trust Company of Canada ("Computershare").

W przypadku Akcjonariuszy posiadających akcje w formie zmaterializowanej (papierowej), lub w formie certyfikatów bezpośredniej rejestracji przyjmuje się, że będą oni posiadać akcje ze zmienioną nazwą i nowym ISIN/CUSIP.

Posiadacze zmaterializowanych akcji mogą uzyskać nowe dokumenty akcji ze zmienioną nazwą i zmienionym numerem ISIN/CUSIP poprzez: wysłanie starych dokumentów akcji do Computershare na adres: Computershare, 530 - 8th Avenue SW, Suite 600, Calgary, Alberta T2P 3S8, c/o Christopher Parsons. Mogą też zaczekać do zamknięcia kanadyjskiego rejestru Serinusa, co zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić pod koniec czerwca 2018 r., po czym nowe dokumenty akcji będą przesłane do nich pocztą.

Serinus to spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu na całym świecie. Projekty wydobywcze prowadzone są w Brunei, Tunezji i Rumunii.

