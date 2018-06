Spółki z grupy należącej do Kulczyków domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

Fot. Piotr Zajac/REPORTER Prawie 80 mln to dopiero początek roszczeń

Amon i Talia, spółki wchodzące w skład Polenergii, pozwały Tauron Polska Energia i domagają się odszkodowania w wysokości 78,8 mln zł. Chodzi o nieprawidłowości przy zakupie i przejmowaniu praw własności do energii wytwarzanej w Odnawialnych Źródłach Energii.

Prawie 80 mln zł to jednak nie wszystko. Pozew obejmuje także szkody, które mogą powstać w przyszłości. Obejmują one kwotę 265,22 mln zł. Amon oraz Talia wchodzą w skład grupy kapitałowej Polenergia. Polenergia to jedno z kluczowych aktywów Kulczyk Investments.

Podstawa powództw, według twierdzeń przedstawionych przez Amon oraz Talia, wynika z:

a) czynu niedozwolonego emitenta polegającego na powierzeniu spółce zależnej - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKH) dokonywania dla potrzeb emitenta (i jego grupy kapitałowej) zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w źródłach odnawialnych oraz zakupu praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii w odnawialnym źródle energii (farmie wiatrowej), na podstawie długoterminowych umów zawartych przez PKH z Amon oraz Talia, a następnie - wobec niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umów długoterminowych - na postawieniu PKH w stan likwidacji oraz podjęciu w toku likwidacji czynności skutkujących wypowiedzeniem umów długoterminowych;

Przed Tauron Polska dwa ważne wyzwania. Jak sobie z nimi radzi?

b) czynu niedozwolonego emitenta polegającego na świadomym skorzystaniu przez spółkę ze szkody wyrządzonej Amon oraz Talia;

c) czynu niedozwolonego popełnionego przez PKH oraz osoby pełniące funkcje likwidatorów PKH, wykonujących czynności powierzone przez emitenta na rachunek spółki, polegającego na zerwaniu umów długoterminowych oraz zaprzestaniu nabywania od powodów energii elektrycznej oraz praw majątkowych, podano także.

Tauron podkreśla, że dokonana wstępna ocena żądań pozwu i ich uzasadnienia wskazuje, że powództwa wytoczone przez Amon oraz Talia są bezprzedmiotowe oraz całkowicie bezzasadne.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl