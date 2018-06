Spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem. Wiadomo, kto może zyskać najwięcej

Pierwsze w historii spotkanie przywódców USA i Korei Północnej przyciąga uwagę świata. Choć ma przede wszystkim charakter polityczny, nie pozostanie bez znaczenia gospodarczo. To jednak nie Trump i nie Kim mogą zyskać najwięcej.

Spotkanie w Singapurze dla obu przywódców jest wydarzeniem niezwykle istotnym. Trump przekonuje, że Kim Dzong Un ma jedyną szansę, aby "zrobić coś pozytywnego dla swojego narodu, dla siebie i swojej rodziny".

Celem Donalda Trumpa jest demilitaryzacja i rozbrojenie atomowe regionu, który wciąż ma potencjał, aby stać się zarzewiem kolejnego międzynarodowego konfliktu.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...