Zaskakujące dane o sprzedaży. W listopadzie Polaków opanował szał zakupów

Polacy oblegają sklepy i nie chodzi tylko o przedświąteczną gorączkę. Właśnie opublikowane statystyki GUS pokazują, że w listopadzie wydaliśmy na zakupy o 10,2 proc. więcej pieniędzy niż rok temu. Wzrost sprzedaży detalicznej okazuje się dużo szybszy niż przyrost średniego poziomu płac.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 10,2 proc. w skali roku - informuje Główny Urząd Statystyczny. To bardzo duże zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się wyniku na poziomie 7,5 proc. Prognozowali tym samym spowolnienie tempa wzrost sprzedaży z 8 proc. sprzed miesiąca. Tymczasem mamy znaczące przyspieszenie.

Oczywiście ma to związek z poprawiającą się sytuacją materialną Polaków. W dużej mierze dzięki rosnącym wynagrodzeniom, które towarzyszą rosnącej w szybkim tempie gospodarce. W poniedziałek pisaliśmy o tym, że średnia płaca wzrosła w listopadzie o 6,5 proc. Wynosi około 4 610,79 zł brutto, a więc na rękę około 3 280 zł. To już blisko ubiegłorocznego rekordu.

Porównanie wzrostu sprzedaży i wynagrodzeń pokazuje, że przyrost wydatków jest jednak zdecydowanie większy niż tempo, w którym rosną pensje. Z resztą nie pierwszy raz. Teoretycznie można tłumaczyć to efektem 500+, choć jest on już zdecydowanie mniej widoczny niż jeszcze kilka miesięcy temu. Porównania GUS są rok do roku, a w listopadzie 2016 rodziny już dostawały pieniądze na dzieci.

Różnica jest jednak taka, że po ponad roku skumulowana wielkość wypłaconych przez państwo kwot pozwala na swobodniejsze zarządzanie budżetem niż kilkanaście miesięcy temu. A mowa w sumie o ponad 20 mld zł.

500+ pomogło im wyjść z ubóstwa

Warto zaznaczyć, że wyniki sprzedaży detalicznej są podawane przez GUS w ujęciu wartościowym, a nie ilościowym. Duże znaczenie mają tu więc też ceny. Możemy kupować tyle samo towarów, ale jeśli ich ceny wzrosły, to automatycznie zwiększą się statystyki.

Akurat w listopadzie przyrost średniego poziomu cen w Polsce był wyjątkowo duży - wyniósł 2,5 proc. To najwyższy poziom inflacji od 2012 roku. Największy wpływ na to miały znaczące podwyżki przede wszystkim żywności. W rok ich ceny poszły do góry średnio o 6,5 proc.

Największy popyt na ubrania

Jeśli więc wyłączymy ze statystyk GUS zmiany cen w ostatnim roku, to okaże się, że w tzw. "cenach stałych" sprzedaż detaliczna rośnie wolniej - w tempie 8,8 proc.

W listopadzie wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się we wszystkich grupach. Wśród grup o znaczącym udziale najwyższy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zaobserwowano w podmiotach sprzedających pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 15,9 proc. wobec wzrostu o 7,3 proc. przed rokiem).

Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w przedsiębiorstwach z grupy "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (o 6,3 proc.).

Największy "szał" był na tekstylia, odzież oraz obuwie. W tej kategorii przyrost sprzedaży w skali roku to aż 26,4 proc. Jednak jak podkreśla GUS, ta grupa towarów ma mniejszy udział w całości statystyk sprzedaży.

Sprzedaż detaliczna w listopadzie (ceny stałe, porównanie rok do roku)



Sprzedaż rośnie szybciej niż produkcja

Przy okazji publikacji danych o sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował wyniki produkcji przemysłowej w Polsce. Te wypadają nieco mniej spektakularnie, choć również pobiły oczekiwania ekonomistów. W skali roku wzrosła o 9,1 proc. wobec szacowanych 9 proc. Jest to jednak słabszy wynik niż w październiku. Wtedy przyrost wyniósł 12,3 proc.

W stosunku do listopada ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 23,7 proc., maszyn i urządzeń - o 23,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali - po 17,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,9 proc., mebli - o 10,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 10,3 proc. czy metali - o 10,2 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił jedynie w 5 działach, w tym w największym stopniu w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 11,7 proc.