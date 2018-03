100 proc. udziałów Piotra i Pawła przejął fundusz. "Umówiliśmy się z panami Wosiami na pewną transakcję"

Fot. Piotr i Paweł Piotr i Paweł szukają inwestora branżowego. Na razie sieć została dofinansowana przez fundusz

TFI Capital Partners przejął 100 proc. udziałów w sieci Piotr i Paweł, ale nie wydał na ten cel ani złotówki - ujawnił prezes funduszu Adam Chełchowski. Głównym celem Capital Partners teraz jest znalezienie inwestora branżowego dla polskiej sieci supermarketów.

Umowa inwestycyjna pomiędzy TFI Capital Partners a Piotrem i Pawłem Wosiami, założycielami i właścicielami sieci, została zawarta 1 marca. Fundusze objęły 100 proc. udziałów w spółce.

Adam Chechłowski w wywiadzie udzielonym "Wiadomościom Handlowym" mówi, że "Piotr i Paweł to ostatni łakomy kąsek wśród polskich sieci handlowych" i podkreśla, że zadaniem jego funduszu jest "ustabilizować sytuację, zapewnić finansowanie i wpłynąć w pozytywny sposób na poszukiwania inwestora".

- Uzgodniliśmy, że wygodniej będzie, jeśli to my technicznie będziemy posiadaczami 100 proc. udziałów w spółce. To ułatwia rozmowy z inwestorami oraz z instytucjami finansowymi - mówi. Jak przekonuje, "to, który z partnerów posiada ile udziałów od strony prawnej, formalnej, ma wtórne znaczenie". - Umówiliśmy się z panami Piotrem i Pawłem Wosiami na pewną transakcję - zaznacza.

Adam Chechłowski uważa, że fundusz jest gwarantem, że Piotr i Paweł nie rozmyśli się z poszukiwaniem inwestora. - Transakcja z nami to jasny komunikat i przystawienie pieczęci, że inwestor branżowy zostanie wybrany - podkreśla.

Szef Capital Partners nie zdradza, jakiego rzędu środki zostały już wpompowane w pogrążoną w tarapatach finansowych spółkę, ani jakie inwestycje są szykowane w najbliższym czasie. Jak zaznacza, wsparcie funduszu "to nie tylko sama gotówka".

Umowa inwestycyjna pomiędzy TFI Capital Partners a właścicielami sieci supermarketów Piotr i Paweł została podpisana 22 lutego. Piotr i Paweł to polska sieć sklepów spożywczych, które powstały w 1990 roku w Poznaniu. Pierwotnie działały jako delikatesy, ale kilka lat temu przemodelowano na supermarkety. Na dziś funkcjonuje ok. 145 placówek.