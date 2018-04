Prawie 300 zł podwyżki w marcu. GUS podał nowe dane o zarobkach

Fot. Bartosz KRUPA/East News Statystyczny Polak ma coraz więcej pieniędzy w portfelu.

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w średnich i dużych firmach wyniosła w marcu 4 886,56 zł brutto, a więc na rękę niecałe 3 500 zł - podał właśnie Główny Urząd Statystyczny. To oznacza spore podwyżki w porównaniu z lutym.

To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy rośnie średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające 9 i więcej pracowników). W styczniu statystyki GUS pokazywały 4 588 zł, w lutym 4 599 zł, by teraz przeskoczyć do 4 886 zł brutto.

Podwyżka w skali miesiąca o 287 zł brutto jest spora. Jeszcze większa jest różnica w porównaniu z marcem ubiegłego roku, gdy średnia płaca wynosiła 4 578 zł brutto. Tym samym w skali roku statystyki poprawiły się o 6,7 proc.

Dane GUS nie są większym zaskoczeniem dla ekspertów. Szesnastu analityków ankietowanych przez agencję ISBnews prognozowało, że płace w marcu wzrosły między 6 a 7,2 proc. Średnia typowań wyniosła 6,58 proc.

Średnie wynagrodzenie znowu zbliża się do rekordu, który padł w grudniu. Na koniec ubiegłego roku płace były na poziomie 4 973,73 zł brutto. Do tego wyniku brakuje już mniej niż 100 zł.

Średnie wynagrodzenie brutto na przestrzeni ostatnich 5 lat





Kwota 4 886,56 zł to wartość brutto wynagrodzenia. Oczywiście na konto statystycznego Kowalskiego wpływa znacznie mniejsza kwota. Na rękę przeciętnego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wychodzi przy takiej stawce dokładnie 3 471,12 zł.

669,95 zł - tyle zjadają składki na ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 379,49 zł idzie z kwoty brutto na NFZ i 366 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego. Szczegółowe wyliczenia można zrobić samemu, korzystając z kalkulatora płac money.pl.

Płaca minimalna w górę. Zobacz, ile z tego zabiera ci państwo

Podwyżki płac odnotowywane przez GUS wynikają m.in. z coraz lepszej pozycji na rynku pracowników. Widać, że w firmach ciągle brakuje rąk do pracy, co pokazują statystyki dotyczące zatrudnienia. W marcu, podobnie jak w lutym, było wyższe o 3,7 proc. niż rok wcześniej.

- Po zakończeniu pierwszego kwartału i zimy, rynek pracy wchodzi w fazę jeszcze większego rozgrzania. Popyt na pracowników będzie wzmagany czynnikami sezonowymi, a już wstępne dane Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za marzec pokazują, że sam początek wiosny przyczynił się do otwierania nowych rekrutacji - komentuje Andrzej Kubisiak, ekspert Work Service.

Rosną płace, zwiększa się zatrudnienie i maleje bezrobocie w kraju. Według wcześniejszych informacji GUS, w marcu bez pracy było 6,6 proc. Polaków, a więc około 1,09 mln. To oznacza o 33,2 tys. mniej bezrobotnych niż miesiąc wcześniej. Tak dobrych statystyk nie było od 1991 roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl