Znana marka stacji paliw na dobre zniknęła z Polski. Po roku zdjęto ostatni szyld

Fot. money.pl Sieć zakończyła rebranding. Statoil zmienił nazwę na Circle K, a swoje barwy na czerwone

W maju ubiegłego roku rozpoczęto proces zmiany nazwy Statoil na Circle K. Marka widnieje już na stacjach w Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii i w krajach bałtyckich. Sieć obecna jest w ponad 20 krajach na świecie.

W połowie 2017 r. ze stacji Statoil zaczęto zdejmować dotychczasowe szyldy i zastępować je nowymi z logiem Circle K. Rok później rebranding dobiegł końca.

- Zmiana nazwy całej sieci to złożony proces, który obejmuje wiele różnych obszarów. Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że zakończył się on dla nas sukcesem. Potwierdza to zarówno duże zainteresowanie klientów, wysoki poziom rozpoznawalności marki, jak również rosnące wyniki sprzedaży na naszych stacjach - mówi Rafał Droździak, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.

Ambasadorami marki są m. in. Tomasz Kuchar, wielokrotny rajdowy i wyścigowy mistrz Polski oraz Karolina Pilarczyk, jedna z najlepszych zawodniczek w driftingu na świecie.

Circle K po zmianie nazwy nadal kontynuuje rozwój oferty gastronomicznej. Poszerzono ofertę o świeże pieczywo i ciastka.

Spółka posiada w Polsce 349 stacji we wszystkich regionach i zatrudnia ok. 2000 osób. Jest obecna na naszym rynku od 1992 r. Zmiana marki pozostała bez wpływu na ofertę produktową sieci.

