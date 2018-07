Stołówka+. Rząd nakarmi uczniów i wydłuży im przerwy

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Po 1 września 2019 w szkołach podstawowych będzie musiała być jadalnia.

Małe dzieci zjedzą ciepły posiłek w szkole. Zmieni się też układ przerw międzylekcyjnych. Krótkie będą trwały co najmniej 10 minut, a duża zostanie wydłużona do 40 minut.

Program "Stołówka szkolna" przygotowany został przez MEN i resort rodziny i pracy. Ma być realizowany stopniowo – pisze "Rzeczpospolita". Po 1 września 2019 w szkołach podstawowych będzie musiała być jadalnia, w której uczniowie będą mogli jeść posiłki przyniesione z domu.

Od 2021 roku to szkoła ma oferować ciepły posiłek. Jednak posiłki nie będą darmowe. Korzystanie z obiadów będzie dobrowolne, ale i częściowo płatne.

Czytaj także: Obiad za miliony dolarów

Rząd chce zmienić też przerwy. Te krótkie będą trwały co najmniej 10 minut, a duża zostanie wydłużona do 40 minut.

300 plus nie wpływa na ceny podręczników:



Ile będzie kosztować nowy program socjalny PiS? Tego pomysłodawcy nie chcą zdradzić. Jak podaje "Rz", koszt utrzymania jednej stołówki to 300 tys. zł rocznie, zbudowanie nowej 100 tys.

Czytaj również: Ciepły posiłek w szkole dla każdego ucznia? MEN oszacował koszty

Pierwotnie rozważano, czy posiłki nie powinny być darmowe. Jak pisaliśmy w money.pl, w połowie kwietnia ubiegłego roku do tematu odniosła się sama minister edukacji Anna Zalewska. Wyliczała, że rocznie z budżetu państwa trzeba będzie wygospodarować na ten cel około 1 mld zł. To przy założeniu, że obiad dla jednego dziecka kosztuje od 5 do 8 zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl