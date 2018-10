Strajk zawieszony, ale problemy nie zniknęły. Kolejne loty odwołane

Fot. Stanisław Kowalczuk / EastNews Strajk w LOT ma przykre konsekwencje dla pasażerów. W sobotę odwołane zostały kolejne loty z warszawskiego Okęcia

Choć dziś nad ranem związkowcy doszli do wstępnego porozumienia z zarządem PLL LOT, to pasażerowie nadal mają pod górkę. Tylko z warszawskiego Okęcia nie wyleci dziś kilka samolotów, kolejne zaś na stołecznym lotnisku nie wylądują. W sumie LOT odwołał 7 z około 300 zaplanowanych rejsów. To efekt niedoborów kadrowych, z którymi w ostatnich dniach zmaga się polski przewoźnik.

Jak informowaliśmy już dzisiaj, strajk w PLL LOT został zawieszony do poniedziałku, a zwolnieni dyscyplinarnie pracownicy wrócą na swoje stanowiska. Rzecznik spółki Adrian Kubicki poinformował, że "operacje lotnicze i sytuacja w spółce powinna zacząć wracać do normy".

Konflikt w LOT wykorzystują inne linie. Chcą przejąć personel z Polski

Konsekwencje kilkudniowego strajku widać jednak również w sobotę. Wystarczy spojrzeć na tablice przylotów i odlotów warszawskiego lotniska Okęcie. podaje Polska Agencja Prasowa uziemone zostały następujące rejsy: Warszawa - Newark (LO15), Tokio (Narita) - Warszawa (LO80), Seul (Incheon) - Warszawa (LO98), Koszyce - Warszawa (LO518), Szymany - Lwów (LO739), Lwów - Warszawa (LO758) oraz Rzeszów - Warszawa (LO3804).

- Robimy wszystko, żeby zminimalizować utrudnienia dla pasażerów i żeby utrzymać liczbę odwoływanych rejsów na jak najniższym poziomie - zapewnił Konrad Majszyk z biura prasowego LOT.

Jesteś pasażerem i boisz się, że twój rejs też został odwołany? Żeby sprawdzić, czy nasz lot się odbędzie, warto odwiedzić oficjalną stronę PLL LOT.W zakładce "status lotu" (TUTAJ) znajdziemy wszelkie informacje na temat konkretnego rejsu. Wystarczy tylko wpisać kilkuznakowy numer lotu.

Linia apeluje również, żeby w razie wątpliwości dzwonić na specjalny numer telefonu, by skontaktowac się z LOT Contact Center. Pracownicy przewoźnika udzielą informacji pod numerem +48 22 577 77 55. Warto również śledzić tablice przylotów i odlotów online, dostępne na stronach internetowych właściwie wszystkich lotnisk w Polsce.

