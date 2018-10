Straż graniczna będzie miała nowy śmigłowiec. Wyda 46 mln zł

Co to za zadania? Straż podkreśla, że operacje lotnicze zarówno na granicy lądowej, jak i morskiej. "Do głównych zadań lotnictwa Straży Granicznej należy prowadzenie działań obserwacyjno-rozpoznawczych mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz walkę z przemytem" - czytamy w komunikacie. Do tego dochodzą operacje na granicach Unii Europejskiej realizowane przez agencję FRONTEX.