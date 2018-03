Sukces CCC w Austrii i Chorwacji. Coraz większe sklepy w sieci

Fot. CCC / materiały prasowe Austriackie i chorwackie sklepy CCC najbardziej starają się dogonić te rozmieszczone w Polsce

Po czasie inwestowania za granicą, przychodzi dla CCC czas żniw. Sklepy radzą sobie coraz lepiej. Najbardziej rosną jednak przychody z e-commerce.

CCC stawia coraz większe sklepy. Największe w Niemczech i Rosji - średnio grubo powyżej 700 mkw każdy. Te w Polsce są średnio o jedną trzecią mniejsze od niemieckich, ale dają przeciętnie o 36 proc. wyższe przychody. Rentowność inwestycji zagranicznych to jeszcze długo będzie bolączka dla firmy, ale poprawa w ubiegłym roku jest widoczna.

Średnia powierzchnia sklepu sieci CCC wzrosła do 583 mkw z 535 mkw rok wcześniej. Przychód w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniósł 6,84 tys. zł na mkw (6,43 tys. zł na mkw w 2016). Efektywność jak widać rośnie, bo spółka przystępuje do żniw.

Zmniejszyła przede wszystkim inwestycje w nowe sklepy stacjonarne. O ile w 2016 r. otwarto 101 sklepów własnych, to w ubiegłym roku - tylko 56. Licząc razem z franczyzowymi - 70. Wskaźniki efektywności natychmiast skoczyły w górę i powoli okazuje się, w których krajach są sukcesy, a w których będzie o nie trudno.

I tak, Chorwaci kupują w CCC prawie tyle samo co Polacy. Przeciętny sklep, porównywalnej wielkości z polskim, daje 4,3 mln zł przychodów rocznie. W Polsce było to 4,5 mln zł. Kolejne miejsce w rankingu zajmuje Słowacja z 3,7 mln zł rocznie.

Największy wzrost popularności sieci CCC nastąpił w Chorwacji - wzrost przychodów na sklep o 46 proc. oraz w Austrii (+23 proc.).

Niezbyt dobrze idzie konkurencja z największym rywalem - Deichmannem - w Niemczech. CCC stawia w tym kraju największe sklepy (średnio po 794 mkw), ale przychody są dużo poniżej średniej w grupie - wyniosły w ub. roku 3,3 mln zł na sklep przy średniej 3,6 mln zł - i co więcej efektywność wcale nie rośnie dużymi krokami.

Zamiast zysków w ub. roku w Niemczech i Austrii, znów była strata brutto na sprzedaży i co więcej, pogłębiła się do 91,1 mln zł z 77,6 mln zł w 2016 r. W Polsce odwrotnie - zysk 377,6 mln zł był wyższy niż rok wcześniej o 11 proc. Sklepy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyszły 110,9 mln zł na plus, czyli poprawa była o 6 proc.

To jednak nie stacjonarne sklepy, ale e-commerce wypracował wzrost. Zyski sklepu eobuwie.pl skoczyły o 72 proc. rdr. Nominalnie wzrosły o prawie tyle samo - o 36,8 mln zł - co zyski sieci sklepów w kraju.

Zyski mocno w górę

Dzięki temu CCC miało 286,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec zaledwie 50,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Historyczny rekord to nie jest, bo w 2014 roku było lepiej. Dodatkowo skorygowano w dół wyniki z ubiegłego roku - w poprzednim raporcie rocznym wykazano zysk 306,5 mln zł.

Wynik 2017 roku jest o 6,2 mln zł wyższy niż podawano we wstępnych szacunkach dwa tygodnie temu, co ucieszyło rynek. Akcje idą w górę po dwóch godzinach sesji w poniedziałek o 2,8 proc., ale na początku notowań wzrosty były ponad 4-procentowe.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4194,04 mln zł w 2017 r. wobec 3185,27 mln zł rok wcześniej. Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w 2017 r. 54,3 proc. i była niższa o 0,6 pkt. proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2017 r., nie licząc e-commerce wyniósł o 56 proc. w porównaniu z 58 proc. w 2016 r.

Inwestycje w powierzchnię

CCC planuje inwestować w środki trwałe i zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m2 netto w 2018 r. Z tego około 43 proc. otwarte zostanie w Polsce, a reszta za granicą, poinformowała spółka w swym rocznym raporcie. Grupa zamierza otworzyć dodatkowe 100 tys. m2 w 2019 r.

Ponadto zamierza "podpisać umowy franczyzowe dot. 2-3 nowych krajów (w tym dot. Gruzji i Kazachstanu), z terminem otwarcia 2019" - czytamy w raporcie.

W planach na 2019 r. znajduje się także otwarcie pierwszych sklepów i rozbudowa sieci sprzedaży na terytorium Bliskiego Wschodu, tj. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Omanie, Katarze, Bahrajnie pokrytych podpisaną umową franczyzową. Plany uzgodnione w umowie zakładają otwarcie w ww. krajach do 2023 r. co najmniej 60 sklepów działających pod marką CCC, o łącznej powierzchni co najmniej 40 tys. m2, podano również.

W ubiegłym roku na inwestycje w środki trwałe spółka przeznaczyła 245 mln zł w porównaniu do 160 mln zł rok wcześniej. Większość poszła w sklepy w Polsce (77 mln zł), e-commerce (21 mln zł) i działalność hurtową zaopatrującą sieci franczyzowe (21 mln zł).,

Na koniec 2017 r. sieć CCC liczyła 925 sklepów o łącznej powierzchni 540 tys. m2. Powierzchnia wzrosła o 17 proc. rdr.