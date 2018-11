Syn ministra z intratną posadą w Banku Światowym. "Mój ojciec niczego mi nie załatwiał"

Kacper Kamiński pracuje w waszyngtońskiej centrali Banku Światowego od lata tego roku. Jego stanowisko to "doradca zastępca dyrektora wykonawczego". Ponadto jest członkiem komisji budżetu i transportu w instytucji, której głównym zadaniem jest zwalczanie biedy na świecie.

Jak ustalił portal tvn24.pl, zastępcę dyrektora wykonawczego, a także doradcę wskazuje gubernator Banku Światowego na Polskę. Zgodnie z prawem jest nim prezes Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że to stanowisko piastuje Adam Glapiński.

Kamiński junior ma zaledwie 30 lat, ale jak twierdzi, ma kompetencje do objęcia tego stanowiska.

Mężczyzna zapewnia też, że jego ojciec – Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych – nie miał żadnego wpływu na obsadzenie go w tej roli.

Kim byli poprzednicy Kacpra Kamińskiego? To m.in. Jakub Karnowski, który przed wyjazdem do Waszyngtonu kierował departamentem polityki zagranicznej w NBP, a inny z poprzedników - Wiesław Szczuka - to doświadczony ekonomista, dyplomata i wiceminister finansów.