Prezes NBP: Czekam na fakty. Nie ma podstaw do śledztwa

- Nie ma podstawowych elementów, by zacząć śledztwo. Ktoś próbuje rozchwiać polski system bankowy. To szkodnictwo najwyższego rzędu - powiedział Adam Glapiński w programie "Gość Wiadomości" w TVP.

- Jestem w kontakcie z inwestorami z całego świata. Inwestują w Polsce nie dlatego, że pojawi się mniej przyjemny artykuł, ale dlatego, że Polska ma bezpieczny system - ocenił Glapiński. Jak zapewnił "jeśli chodzi o prywatne osoby, które mają oszczędności w dowolnym banku, mają w pełni zagwarantowane depozyty do 100 tys. euro".

Adam Glapiński, prezes NBP, w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w TVP mówił, że KNF nie znajduje się pod jego nadzorem, ale pod nadzorem premiera. - Od początku kadencji domagam się, by KNF wróciła pod nadzór NBP, bo NBP to najpotężniejsza i najbogatsza instytucja gwarantująca bezpieczeństwo - dodał Glapiński.

