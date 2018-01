Zwolnienia podatkowe dla współpracowników policji i służb. Rząd szykuje zachętę

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Od wynagrodzenia za pomoc policji nie trzeba będzie płacić podatku.

Koniec z 20-procentowym podatkiem od wynagrodzenia za pomoc policji, fiskusowi i innym państwowym służbom. Rząd chce znieść daninę, by zachęcić Polaków do współpracy.

O szykowanych zmianach w ustawie o podatku dochodowym pisze serwis next.gazeta.pl.

Wolne od podatku mają być wynagrodzenia dla współpracowników policji, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, za pomoc polskim służbom dostaje się od 12 do 1000 złotych. Likwidacja opodatkowania ma sprawić, że większa część tej kwoty trafi do kieszeni tych, którzy zdecydują się na współpracę.

Dzięki temu zaś - być może - więcej osób będzie chciało pomóc polskim organom.