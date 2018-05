Sztucznie nadmuchana wartość majątku GetBack. Smartfony za 28 tys. zł, laptopy za 100 tys. zł

Fot. PAWEL DABROWSKI / SE / EAST NEWS Członkowie zarządu GetBack: Mariusz Brysik i Przemysław Dąbrowski oraz radca prawny Jarosław Dubiński

Bankrutująca firma windykacyjna GetBack wyceniła swoje środki trwałe na 146 mln zł. Tak wynika z ujawnionych przez sąd dokumentów. Problem polega na tym, że taką kwotę uzyskano dzięki całkowicie oderwanym od rzeczywistości szacunkom.

Na stronie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej opublikowano kolejne załączniki do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Nowością jest szczegółowa wycenia składników majątku trwałego spółki.

Spółka wyceniła swój majątek na 2,58 mld zł, z czego 2,4 mld zł przypada na certyfikaty inwestycyjne funduszy. Środki pieniężne na rachunkach bankowych podliczono na 15,3 mln zł, a wartość udziałów w innych podmiotach na 18,2 mln zł.

Najciekawszą częścią wyceny majątku jest liczące setki pozycji zestawienie środków trwałych - od lodówek przez samochody po sprzęt komputerowy i licencje IT. Według GetBack łączna wartość tych środków to 146,8 mln zł.

Wiarygodność tych kwot budzi jednak bardzo poważne wątpliwości. Już na pierwszy rzut oka wycena wygląda na sporządzoną w całkowitym oderwaniu od realnych cen. Czasem wartość składników majątku jest kilkadziesiąt razy wyższa niż cena rynkowa. Oto kilka przykładów:

Laptop Dell Latitude 3350 - 101 tys. zł.

Laptop Dell Vostro V5568 - 44 tys. zł.

Komputer stacjonarny Dell V3800 z monitorem Philips - 147,8 tys. zł

Terminal wideokonferencyjny Huawei TE30 - 50 tys. zł.

Centrala telefoniczna Panasonic KX-TDE600 - 65 tys. zł

Smartfon Sony Z1 Compact - 23 tys. zł

Smartfon Samsung S7 Edge - 28 tys. zł

Serwer NAS Synology RS2414 - 2 mln zł

Na liście nie brakuje też tak zagadkowych pozycji jak np, "baza danych" wyceniona na niebotyczne 75 mln zł. Z kolei wartość 260 samochodów w leasingu została prawdopodobnie wyrażona według kosztów ich zakupu.

Warto zaznaczyć, że wycena została złożona 2 maja, czyli przed informacją o planowanych odpisach. Nie była także weryfikowana przez zewnętrznego audytora.

Mimo tak rażąco zawyżonej wyceny składników majątku GetBack, zarząd spółki zaświadcza o jej rzetelności pod rygorem odpowiedzialności karnej. Pod wyceną podpisali się członkowie zarządu spółki Bożena Solska i Mariusz Brysik.

Częścią opublikowanego w zestawu dokumentów jest także bilans spółki na 6 kwietnia 2018 r. Aktywa trwałe wyceniono w nim na 2,37 mld zł, aktywa obrotowe na 0,4 mld zł. Pasywa wyceniono na przeszło 2,5 mld zł, przy kapitale własnym wycenionym na 256 mln zł.

W piątek agencja ratingowa Standard and Poor's przywróciła długo- i krótkoterminowy rating GetBack i od razu obniżyła ocenę z B/B do D/D. Wcześniejsze zawieszenie ratingu miało związek m.in. z trudnościami GetBack z pełną i terminową spłatą co najmniej jednej z prywatnych emisji obligacji.

To już kolejna negatywna decyzja w odniesieniu do ratingu windykatora. Wcześniej na taki krok zdecydował się EuroRating. Zmienił oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack z częściowej niewypłacalności na pełną niewypłacalność.

Agencja S&P przypomniała, że 11 maja Sąd Rejonowy we Wrocławiu ustanowił postępowanie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia GetBack. Oczekuje, że przedsiębiorstwo albo zawrze umowę restrukturyzacyjną, albo ogłosi bankructwo w najbliższej przyszłości.

GetBack to jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce, która obecnie ma ogromne problemy z wypłacalnością. Do spłaty ma blisko 2,6 mld zł, które w jej obligacjach ulokowało ponad 9 tys. klientów.

