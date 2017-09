Premier obiecuje kolejne pieniądze. Dostaną je armia i nauczyciele

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER/East News Premier przyszłoroczny budżet określiła jako "stabilny i bezpieczny".

- Planujemy zwiększyć środki na obronność, bezpieczeństwo; przewidziane są także podwyżki dla nauczycieli - powiedziała premier Beata Szydło. Przyszłoroczny budżet określiła jako "stabilny i bezpieczny".

Premier pytana o zwiększenie przez agencję ratingową Moody's prognozy wzrostu PKB Polski odpowiedziała, że źródło wyników gospodarczych rządu tkwi w "dobrym planie, konsekwencji i w ogromnym zaangażowaniu polskich przedsiębiorców".

Jak podkreśliła, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawiała z polskimi przedsiębiorcami zarówno o perspektywach gospodarczych, jak i oczekiwaniach polskich firm.

- Oczywiście sprawdza się Plan Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego, nasze prognozy, diagnozy były słuszne. Myślę, że to jest ogromna rola również programu 500 plus. To że okazało się, że ten program napędza gospodarkę, potwierdzają właśnie m.in. te wyniki- powiedziała Szydło.

- To jest ogromna zasługa wszystkich ministrów w rządzie, którzy zajmują się resortami gospodarczymi. Jeszcze raz chcę podkreślić rolę wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który potrafił stworzyć program, który w tej chwili zaczyna być już nie tylko kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale przez jego konsekwentną realizację daje nam też dobrą perspektywę na przyszłość - dodała.

Mieszkania, dzieci i emeryci

Premier pytana, czy w projekcie budżetu na 2018 rok zostaną zabezpieczone środki na takie programy jak 500 plus i Mieszkanie plus odpowiedziała, że pieniądze na te programy oraz na leki dla seniorów zostaną zabezpieczone.

- Co najważniejsze przez cały przyszły rok będzie już obowiązywała ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny - na to także jesteśmy przygotowani. W tej chwili czekamy na wnioski i dane ile osób będzie zamierzało przejść na wcześniejsze emerytury - zaznaczyła Szydło.

- Przyszłoroczny budżet jest stabilny i bezpieczny. Niezwykle ważnym wyzwaniem dla mojego rządu, było uszczelnienie systemu podatkowego. I to już następuje biorąc pod uwagę realny wzrost wpływów z tytułu podatku VAT, CIT i PIT - dodała.

Kolejne wydatki

Szefowa rządu podkreśliła, że w tej chwili trwają prace w Ministerstwie Finansów nad kolejnymi propozycjami dot. właśnie systemu podatkowego.

- Wszystkie nasze dotychczasowe działania w tym obszarze mają wpływ na dobrą sytuację budżetu. Dzięki temu spokojnie możemy planować kolejne wydatki. Planujemy zwiększyć środki na obronność, bezpieczeństwo. Przewidziane są także podwyżki dla nauczycieli- zapewniła premier.

Dopytywana o pomysł powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT odpowiedziała, że należałoby zastanowić się, gdzie do tej pory wypływały pieniądze z podatków.

- Ja kilkakrotnie z trybuny sejmowej takie pytanie zadawałam - gdzie były te pieniądze? Pracę nad lepszą ściągalnością podatków rozpoczęliśmy wraz z ministrem Pawłem Szałamachą i ministrem Marianem Banasiem, zaraz po stworzeniu rządu. Przygotowali oni pierwsze nowe przepisy. Zanim jednak te przepisy weszły w życie zmieniliśmy podejście służb państwowych do kwestii ściągalności podatków i to szybko zaczęło przynosić wymierne efekty - powiedziała.

- W tej chwili po wejściu w życie ustaw widać wyraźnie, że to jest kierunek słuszny. Nasuwa się pytanie: gdzie trafiały te pieniądze? I dlaczego było przyzwolenie na ten proceder? Być może komisja śledcza powinna powstać, ale to jest oczywiście decyzja parlamentu - zaznaczyła szefowa rządu.

Mateusz Roszak, Artur Dmochowski