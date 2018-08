Tanio w skupie, drogo w sklepie. Owoce to biznes tylko dla pośredników

Jak dodaje prezes KZGPOiW, biorąc pod uwagę specyfikę danego produktu, jakim są owoce miękkie, producent ma jeszcze bardziej pod górkę. – Jeżeli mu urosło, to musi zebrać. A jeśli zbierze, to musi sprzedać - i to natychmiast. Kupujący wie o tym doskonale. Bez względu na to, czy trafia to do przetwórstwa, czy na „świeży rynek”, producent musi godzić się na ceny narzucane przez kupującego – zaznacza Witold Boguta.