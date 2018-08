Tauron ma zgodę na przejęcie Katowickiego Węgla. Na kopalniach traci ponad 200 mln zł rocznie

Fot. Shutterstock/Joe Belanger Czarne złoto to dla Tauronu na razie problem, a nie zysk

Wydobycie węgla w grupie Tauron to kula u nogi producenta energii. A jednak nie przestaje inwestować w kopalnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Katowickiego Węgla.

211 mln zł straty netto w 2017 roku, 205 mln zł w 2016. Wydobycie węgla dla Tauronu w kopalniach w Brzeszczu, Libiążu i Jaworznie jest dużym obciążeniem wyników. I to wszystko przy dość wysokich cenach węgla na świecie, co teoretycznie powinno działać pozytywnie na zyski.

Do tego kopalnie wymagają nakładów rzędu 40 mln zł kwartalnie. Czy zraziło to Tauron do inwestycji w branżę? Wręcz przeciwnie.

Tauron Wydobycie dostał w piątek zgodę od UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Katowicki Węgiel. Wniosek złożono 25 czerwca.

Katowicki Węgiel powinien nieznacznie poprawić wyniki grupy kopalń Tauronu. W ub. roku spółka miała 4,2 mln zł zysku w porównaniu do 3,5 mln zł w 2016 r. To spółka, która na bazie węgla wydobytego przez Polską Grupę Górniczą prowadzi produkcję paliw ekologicznych, czyli tzw. ekogroszków i jest producentem mieszanek energetycznych.

Giełda przyjmuje inwestycje węglowe Tauronu negatywnie. Straty jakie wnoszą powodują, że spółka zeszła na giełdzie w maju na swoje historyczne dno poniżej 2 zł za akcję. Obecnie notowana jest już wyżej, ale niezbyt daleko od dna. W piątek kurs wynosi 2,22 zł w połowie sesji po wzroście o 0,5 proc.

Tauron przejmie Katowicki Węgiel od Katowickiego Holdingu Węglowego. KHW to likwidowana spółka, która rok temu sprzedała cztery najlepsze kopalnie do Polskiej Grupy Górniczej.

KHW po wielkich stratach z 2016 roku (576 mln zł na minusie) został uratowany, ale jego działalność opiera się już tylko na wyprzedaży majątku. W ub. roku dzięki transakcji z PGG miał 18 mln zł zysku.

