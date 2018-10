Technologia zaczyna się i kończy na człowieku

Alicja Cybulska, Intelligence Director, Havas Media Group.

Polacy, podobnie jak Niemcy, Francuzi czy Belgowie należą do technologicznych pesymistów. Z jednej strony akceptacja technologii przebiega w naszym kraju bardzo dynamicznie.

Wg badania Havas Prosumer ILIFE już 87% Polaków deklaruje korzystanie ze smartfona, jedna czwarta Polaków twierdzi, że są niewolnikami swojego telefonu, a 36% twierdzi, że gdy obudzi się w nocy pierwsze co robi to sięga po telefon. Z drugiej strony 70% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że technologia osłabia więzy między ludźmi. Im mniej znane jest rozwiązanie technologiczne tym bardziej Polacy są wobec niego nieufni. Zapytani o rolę sztucznej inteligencji (AI) w przyszłości, 36% z nich zgodziło się ze stwierdzeniem, że sztuczna inteligencja odbierze ludziom pracę. Ponad połowa Polaków obawia się, że w przyszłości, kiedy roboty i AI będą stałym elementem naszego życia, ludzie staną się leniwi i bezczynni, 48% twierdzi że ludzie stracą zdolność samodzielnego myślenia, a 47% boi się, że ludzie wykorzystają roboty i AI do prowadzenia wojny. Zapytani o to czy podoba im się pomysł, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie pełnić rolę ich osobistego doradcy finansowego, nauczyciela czy lekarza w znakomitej większości (80%) odpowiedzieli przecząco.

Istnieją badania dokumentujące w jaki sposób technologia wpływa na osłabianie więzi międzyludzkich. Przede wszystkim dzieje się tak przez zajmowanie czasu, którego ilość w ciągu doby jest przecież skończona. Według raportu Dscout Mobile Touches Study 2016 przeciętny użytkownik smartfona wykonuje na nim dziennie 2500 ruchów (przesunięć, lub dotknięć), które zajmują łącznie 145 min, z czego jedna trzecia odbywa się w mediach społecznościowych. Wg badania HAVAS Prosumer ILIFE 48% Polaków twierdzi, że media społecznościowe to wielka strata czasu, a 42% zgadza się ze stwierdzeniem, że media społecznościowe w przeszłości łączyły ludzi, a dziś ich dzielą. Technologia przejmuje rolę, którą do niedawna pełnili przyjaciele, szczególnie ta którą zawsze mamy pod ręką. Wg danych Googla wyszukiwanie w wyszukiwarkach smartfonów z użyciem określenia „dla mnie” wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat o 60%. Konsumenci nie szukają już "najlepszego ubezpieczenia samochodu"- szukają "najlepszego ubezpieczenia samochodu dla mnie" lub "który pies jest odpowiedni dla mnie”, a nawet zadają pytania o to dlaczego powinni dostać podwyżkę.

Technologia zmieniła sposób spędzania wolnego czasu. Przeciętnie Polak spędza ponad 9 godzin dziennie przed różnymi ekranami i czas ten rośnie. Codziennie człowiek ma kontakt z 3-5 tys. reklam, a Polska przoduje zarówno pod względem ilości reklam online, jak i intensywności używania ad-bloków. Każda marka czy usługa konkuruje dziś o uwagę człowieka z gigantami takimi jak Netflix, Facebook czy Amazon, które jako marki natywnie digitalowe zbudowały zupełnie nowy model biznesowy oparty na kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów. Marki te pracują między innymi nad mechanizmami oszczędzenia czasu użytkownika takimi jak zakup przy użyciu jednego przycisku czy pominięcie czołówki i napisów końcowych serialu, które ułatwiają odbiorcy miłe spędzanie jeszcze większej ilości czasu na ich stronach.

W czasie tegorocznego festiwalu kreatywności w Cannes wpływ technologii na człowieka był jednym z najważniejszych tematów prelekcji wielu znakomitości. Najtrafniejsze podsumowanie tego tematu jest proste - technologia zaczyna się i kończy na człowieku. Począwszy od dobrego rozpoznania potrzeb człowieka i zaprojektowania rozwiązań dla niego użytecznych typu przesunięcie ekranu smartfona w celu odświeżenia treści, a kończąc na tym czy ludzie zaadoptują nowe technologie w swoje życie, czy nie, sukces konkretnych rozwiązań technologicznych w coraz większym stopniu zależy od coraz głębszej analizy psychologii człowieka.

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia podczas kongresu AI & Big Data Congress . Zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się wiosną 2019 roku.