Nowa minister finansów zaskoczy Morawieckiego? Czerwińska przedstawia swoje plany

Fot. Pixathlon/REPORTER/EAST NEWS Jako wicepremier w resorcie finansów Mateusza Morawieckiego, Czerwińska zajmowała się budżetem państwa.

Jej kariera w Ministerstwie Finansów była błyskawiczna. Szefową resortu została po zaledwie po pół roku pracy w resorcie. Teresa Czerwińska tuż po czwartkowym przyjęciu budżetu na 2018 r. przez Sejm, ocenia plany wydatków państwa. Zapowiada też dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

Teresa Czerwińska nową minister finansów została zaledwie we wtorek, a już dziś musi komentować przyjęty właśnie przez Sejm budżet. Jest to jednak dla niej dość łatwe zadanie, bo jako zastępczyni Morawieckiego, zajmowała się głównie właśnie budżetem państwa.

Pani minister w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu na antenie TVP Info w programie „Gość Wiadomości” zapowiedziała kontynuacje polityki Morawieckiego, choć ma też swoje pomysły.

- Widzę jednak wiele rzeczy do zrobienie w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego - powiedziała. Szefowa MF oceniła również, że właśnie przegłosowany budżet jest budżetem solidarnościowym, "tworzącym solidne fundamenty pod rozwój gospodarczy".

Na pytanie dziennikarza o to co planuje zrobić żeby zredukować deficyt do zera minister Czerwińska odpowiedziała, że jest to marzenie każdego ministra finansów.

– Trzeba jednak pamiętać, że mamy wiele celów do realizacji. Przegłosowany budżet jest właśnie takim budżetem solidarnościowym. Mimo tego widać jednak postęp teraz mamy prognozę na nieco ponad 40 mld deficytu, a w zeszłym roku było to 59,5 mld zł - powiedziała Czerwińska, która dodała, ze według wstępnych analiz ostatecznie deficyt za 2017 r. wyniesie około 30 mld zł.

Kowal: to bardziej PiS-owski rząd niż Beaty Szydło

Dziennikarz TVP dopytywał również czy możliwe jest zatem, by już w 2019 r. w budżecie deficytu nie było w ogóle. Minister Czerwińska zapewniła, ze gabinet Morawieckiego oczywiście stawia sobie ambitne cele i redukcja deficytu jest jednym z nich.

- Natomiast jeśli chodzi o deficyt i dług publiczny spełniamy wszelkie kryteria stawiane przez traktat z Maastricht. Co więcej, Polska jest jednym z 12 państw UE, które spełniają te wymogi, a przyrost deficytu, jest jednym z najniższych we wspólnocie - mówi Czerwińska.

Nowa szefowa finansów zapowiedziała również, że rząd PiS pamięta o swoich zapowiedziach przedwyborczych i nie rezygnuje z planów obniżenia podatku VAT do 22 proc i dalszego zwiększania kwoty wolnej od podatku.

W odniesieniu do rosnącej inflacji Czerwińska zapewniła, że nie zagraża to realizacji budżetu. - Projekt zakłada inflację na poziomie 2,3 proc., cel wyznaczony przez NBP to 2,5 proc. Zatem naprawdę ten budżet stanowi solidny fundament i tam gdzie trzeba jest bardzo konserwatywny, a w innych miejscach rozwojowy - dodała nowa szefowa MF.

Komentując spór rządu z lekarzami, Czerwińska powiedziała, że nowy minister zdrowia "ma pomysły na rozwiązanie konfliktowej sytuacji z lekarzami". - Jeśli zaś chodzi o wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6 PKB, to podstawy do zrealizowania takiego zobowiązania w kolejnych latach, są zabezpieczone już w tym budżecie - dodała Czerwińska.

W sprawie dalszego uszczelniania systemu podatkowego pani minister zapowiedziała szeroką dyskusję w tej sprawie. Poprosiła jednak o trochę czasu na przedstawienie kolejnych koncepcji. - Na razie jestem od 3 dni w resorcie na nowym stanowisku – powiedziała minister Czerwińska.

Jak już pisaliśmy w money.pl, przed objęciem kierowniczego fotela w MF Teresa Czerwińska sprawowała pieczę nad finansami w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. To ona odpowiadała m.in. za opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych i ogólną poprawę efektywności wydatkowania środków.

Obecna Minister Finansów ma na swoim koncie kilka publikacji naukowych. Prawie dekadę temu analizowała portfele otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. Ma również doświadczenie zawodowe związane z finansami.

Czerwińska pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w 2005 roku. Do tego była powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy.

Z oświadczenia majątkowego możemy wyczytać, że posiada 96-metrowe mieszkanie własnościowe wspólnie z mężem. Jeździ 11-letnią Hondą Civic. Na koncie zgromadziła zaledwie 2,5 tys. zł oszczędności i 2,1 tys. w dolarach amerykańskich.

Z tytułu umowy o pracę w ubiegłym roku zarobiła około 56 tys. zł i 950 zł z umów autorskich. Około 11,5 tys. zł to przychody z wynajmu. Minister Czerwińska posiada również kredyt we frankach szwajcarskich na kwotę 112 266,77 CHF, który będzie spłacać do 2038 roku, oraz hipoteczny w banku PKO BP w wysokości 324 915,4 zł.

Prywatnie jest mężatką i ma córkę. W biografii na stronie Ministerstwa Finansów jest przedstawiana jako miłośniczka teatru i muzyki klasycznej.