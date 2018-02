Państwowa Inspekcja Pracy w Tesco. Biorą pod lupę brytyjską sieć

Fot. Szymon Blik/Reporter Kontrola ma trwać do końca marca.

Kontrolerzy weszli do polskich placówek tej brytyjskiej sieci jeszcze w styczniu. Sprawdzają, jak przestrzegane są przepisy prawa pracy.

O sprawie dowiedział się serwis wiadomoscihandlowe.pl, informacje te potwierdził u Głównego Inspektora Pracy. Kontroli domagały się związki zawodowe, które wysyłały do PIP wnioski w tej sprawie.

Jak czytamy w artykule, związkowcy domagają się od firmy podwyżek. Chcą 200 zł brutto więcej od marca i kolejne 300 zł brutto od lipca.

Kontrola to nie jedyny problem sieci. Jak informowaliśmy w ubiegłym miesiącu, firma szykuje zwolnienia grupowe. Do 7 lutego pracę może stracić do 70 pracowników.

Rozpoczęta w styczniu kontrola ma się zakończyć 31 marca. Wyniki poznamy najwcześniej w maju.