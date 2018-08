Banki dały finansowanie dla dyskontu TXM. Klienci w lipcu nie dopisali

Fot. TXM/materiały prasowe Lipiec okazał się fatalny dla sklepów TXM

TXM zakończył negocjacje z PKO Bankiem Polskiem i ING Bankiem Śląskim i ma pieniądze na kolejne 12 miesięcy działalności. Spółka staje na nogi, choć z braku pieniędzy w lipcu wyniki sprzedaży miała bardzo złe.

Problemy informatyczne w maju ubiegłym roku omal nie doprowadziły do zamknięcia sieci TXM. Szczęściem dla konkurencji na krajowym rynku ta wydobywa się z kłopotów. Dyskont dostał niedawno od akcjonariuszy deklarację pieniędzy na program naprawczy. We wtorek rano pojawiła się też informacja o zakończonych sukcesem negocjacjach z bankami.

- Po przekonaniu naszych akcjonariuszy co do zasadności dokapitalizowania spółki, udało nam się zamknąć drugi najważniejszy element tego projektu - wynegocjowanie z naszymi partnerami finansowymi warunków utrzymania finansowania na niezmienionym poziomie przez kolejne 12 miesięcy - powiedział Marcin Łużniak, wiceprezes TXM.

Konieczne są jeszcze wewnętrzne decyzje kredytowe banków i można rozwijać działalność. Spółka i banki podpiszą umowy zmieniające do aktualnie obowiązujących umów kredytowych. Zgodnie z nimi, banki będą utrzymywać swoje zaangażowanie przez okres dwunastu miesięcy, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r.

Zobacz też: Kup teraz, zapłać później. Nowa metoda zakupu wchodzi do Polski





Lipiec zły

Po wynikach spółki widać, że z braku finansowania cały czas tkwi w problemach. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów w lipcu wyniosła ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18 proc. w porównaniu do lipca roku poprzedniego - podano w komunikacie.

Co więcej, nie radzi sobie nawet sklep internetowy txm.pl, choć konkurencja rośnie jak na drożdżach. Sprzedaż w lipcu wyniosła 0,4 mln zł, czyli 40 proc. mniej rok do roku.

Jak podaje spółka, wszystko przez „odczuwalne deficyty w obszarze zapasu w sklepach”.

W ujęciu narastającym w ciągu siedmiu miesięcy roku sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 191 mln zł tj. o 3 proc. mniej rdr, a sklepu internetowego 4 mln zł, czyli 15 proc. mniej niż rok temu.

- Zbyt mała dostępność dla klienta oferty letniej, mogącej efektywnie konkurować z ofertą wyprzedażową sieci sklepów modowych, bezpośrednio i negatywnie przełożyła się na niski poziom sprzedaży w lipcu. Najistotniejszą przyczyną niedostatecznego zatowarowania sklepów są wykorzystane w pełni limity kredytu kupieckiego. Po sfinalizowaniu procesu dokapitalizowania spółki, co powinno nastąpić w sierpniu br., nastąpi zwolnienie limitów u kluczowych dostawców. To pozwoli stopniowo na skuteczne zapewnienie atrakcyjnej oferty dla klientów, a tym samym odbudowanie poziomu sprzedaży - napisano w komunikacie.

Zasilanie od banków

ING będzie udostępniał kredyt w łącznej kwocie 31 mln zł w złotych, dolarach oraz lejach rumuńskich, a PKO BP limit kredytowy w kwocie 42 mln zł oraz sublimity na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł.

TXM dostanie też od PKO BP pieniądze na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł oraz gwarancje bankowe do 9 mln zł.

Umowy zobowiązują spółkę do przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań w stosunku do dostawców, utrzymania określonego poziomu wskaźników, a także ustanowienia dalszych zabezpieczeń na rzecz banków.

- Obecnie czekamy na rejestrację w sądzie zmiany do statutu wprowadzającej kapitał warunkowy konieczny do emisji obligacji zamiennych oraz przygotowujemy aneksy do obowiązujących umów kredytowych z bankami na podstawie uzgodnionego term sheet. Sfinalizowanie obu tych zdarzeń - dokonanie wpisu w sądzie oraz zawarcie aneksów do umów z bankami - pozwoli na przeprowadzenie emisji akcji i obligacji, a tym samym dokapitalizowanie spółki kwotą co najmniej 25 mln zł - podał Łużniak.

10 lipca akcjonariusze TXM podjęli decyzję o emisji akcji serii G oraz emisji obligacji serii A zamiennych na akcję. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do akcjonariuszy TXM, którzy byli obecni na tym walnym zgromadzeniu.

Główni akcjonariusze spółki, czyli Redan oraz 21 Concordia zapowiedziały udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji planu naprawczego.

Sieć TXM na koniec lipca składała się z 389 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,1 tys. mkw., która była o 0,4 proc. wyższa niż na koniec lipca 2017.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl