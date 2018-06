Dyskont TXM dostanie pieniądze na program naprawczy. Akcjonariusze złożyli deklarację

Fot. TXM/materiały prasowe Dyskonty odzieżowe TXM przeszły trudne chwile i wychodzą na prostą

Błędne wdrożenie oprogramowania obsługującego sieć sklepów TXM rok temu prawie nie doprowadziło do jej upadku. Prezes stracił posadę, koszty były duże. Spółka wydobywa się z kłopotów. Akcjonariusze organizują dofinansowanie.

Redan oraz 21 Concordia - dwaj najwięksi akcjonariusze liczącego 400 sklepów dyskontu odzieżowego TXM - zadeklarowali udział w emisji akcji spółki, która ma przyspieszyć realizację planu naprawczego - podał TXM. Redan deklaruje objęcie akcji o wartości 5-7 mln zł przy założeniu objęcia przez Concordia 21 akcji o wartości co najmniej 20 mln zł.

TXM miała od lutego do kwietnia poważne problemy z systemem informatycznym. Jego wcześniejszy wykonawca twierdził, że spółka sama wzięła się za dokończenie prac przy nim.

Niestety nie wyszło jej to na dobre. Towar był przez dwa miesiące wysyłany do sklepów w niedostatecznych ilościach a wysyłki trafiały nie do tych punktów co trzeba. Skutkowało to opóźnieniami w dostępności oferty przejściowej oraz wiosenno-letniej. W lipcu trzeba było sprzedawać po obniżonych cenach towar, który nie zszedł w sezonie.

Pod koniec maja rada nadzorcza TXM odwołała zarząd, powołując na prezesa Tomasza Walusia, byłego dyrektora Tesco.

- Zarząd TXM ma nasze pełne wsparcie - znamy założenia planu na odbudowanie rentowności i wierzymy, że zostanie on zrealizowany w 100 proc. By przyspieszyć ten proces, zadeklarowaliśmy chęć wsparcia finansowego spółki - powiedział Bogusz Kruszyński, prezes Redanu.

Redan kupi akcje, jak sprzeda obligacje

Redan zadeklarował co prawda, że ma zamiar objąć nowe akcje TXM o wartości od 5 do 7 mln zł, ale sam szuka na to pieniędzy. Ich źródłem mają być potencjalni nabywcy własnych obligacji Redanu. Gdyby sprzedaż tych obligacji się nie udała, wtedy nowych akcji nie obejmie.

Są też inne warunki. Redan kupi akcje TXM, jeśli całość pozyskanych środków zostanie przez TXM przeznaczonych na majątek obrotowy. To oznacza, że banki finansujące TXM zapewnią możliwość korzystania przez grupę kapitałową TXM z wszystkich produktów, w ramach pełnych limitów wynikających z zawartych obecnie umów kredytowych.

Kolejnym warunkiem jest, by fundusz 21 Concordia 1 s.a.r.l., czyli drugi największy po Redan akcjonariusz TXM, obejmie akcje nowej emisji TXM lub obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej nie mniejszej niż 20 mln zł.

TXM planuje wyemitować maksymalnie 4 287 999 nowych akcji serii G, a także uchwalić kapitał warunkowy w postaci emisji obligacji zamiennych serii A, który będzie mógł być wykorzystany do konwersji obligacji na maksymalnie 10 500 000 akcji serii H.

Cena emisyjna nowych akcji, jak i konwersji obligacji ma wynieść 2 zł za akcję. Tymczasem obecnie TXM jest notowany na giełdzie na dużo niższych poziomach - w czwartek po wzroście o 3,3 proc. doszedł do ceny 1,24 zł.

Pomimo wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zarówno akcje, jak i obligacje zamienne zostaną w pierwszej kolejności skierowane do aktywnych akcjonariuszy, którzy będą obecni na walnym.

Planowana emisja ma w całości wzmocnić kapitał obrotowy spółki. Ma to pozytywnie wpłynąć m.in. na współpracę z partnerami handlowymi i moce zakupowe, a przez to bezpośrednio przyczynić się do osiągania lepszych wyników w kolejnych miesiącach.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash).

