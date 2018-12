"To istne szaleństwo. Przypomina tylko i wyłącznie czasy PRL". Kulisy zatrzymań i przesłuchań szefów KNF

Wśród zatrzymanych są Andrzej J. (były przewodniczący KNF), Wojciech Kwaśniak (były zastępca przewodniczącego KNF, który wyraził zgodę na publikację danych), Dariusz T. (były dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych UKNF), Zbigniew L. (były zastępca dyrektora), Halina M. (była zastępca dyrektora), Adama O. (były naczelnik) oraz Dorota Ch. (były naczelnik). Wszyscy usłyszeli już oficjalne zarzuty. To "niedopełnienie obowiązków urzędniczych". Mowa o okresie od 22 października 2013 roku do 15 września 2014 roku. Wspomniany czyn jest zapisany w artykule 231 kodeksu karnego.

- Na myśl przychodzi mi tylko jedno skojarzenie. PRL. Mówienie, że prokuratura ma naciągniętą tezę to kłamstwo. Prokuratura ma całkowicie zmyśloną tezę, wszystko od początku do końca jest w tej sprawie wymyślone. To decyzja czysto polityczna. Dowody? Nie ma ich, ale najwidoczniej dla niektórych nie są istotne - mówi money.pl Jerzy Naumann, mecenas reprezentujący m.in. Wojciecha Kwaśniaka. - Cała ta sprawa to szaleństwo - tłumaczy.

- Jeżeli ktoś myśli, że z tego wyjdzie afera, to co najwyżej afera w prokuraturze i polskim systemie sprawiedliwości. Dlaczego do wszystkich zapukali agenci o 6 rano? Dlaczego sprawę załatwiono w ten sposób? Nie można było wezwać wszystkich na piśmie? Nikt przed wyjaśnieniami nie ucieka. A tak mamy PRL, gdzie pod groźbą kajdanek zabiera się ludzi do wozu i jedzie przez pół Polski do innego miasta. Nie przypomina to PRL? Standardy europejskiego kraju wyglądają zupełnie inaczej - mówi Naumann.