Zakaz handlu w niedzielę. Szef PIP: Niektóre przepisy zostaną zmienione poprzez ich doprecyzowanie

Fot. East News (Marek Konrad/REPORTER) Zakaz handlu nie wszystkim się podoba

- Zawsze znajdzie się grupa pracodawców, którzy próbują obejść nowe przepisy, testując w ten sposób prawo - mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, szef PIP. Zapowiada, że "niektóre przepisy zostaną zmienione poprzez ich doprecyzowanie".

W wywiadzie dla PAP Łyszczek ocenia, że z czasem liczba pracodawców łamiących przepisy o ograniczeniu handlu w niedzielę będzie spadać. - To nowy przepis, który musi się ugruntować w świadomości społecznej - stwierdza.

Jako przykład podaje wprowadzony 11 lat temu zakaz handlu w niektóre dni świąteczne. - Z czasem emocje ucichły i liczba naruszeń tego przepisu spadła do jednostkowych incydentów - podkreśla. - Uważam, że w tym przypadku może być podobnie - dodaje.

Wideo: Zakaz handlu w niedzielę. Kto może stanąć za ladą?

Szef PIP został zapytany o obchodzenie przepisów przez niektóre firmy, na przykład te, które oznaczają swoje sklepy jako "placówki pocztowe". Już od kwietnia taką taktykę z powodzeniem stosuje Żabka, choć jednocześnie znajduje się w ostrym sporze z PIP.

- Zawsze znajdzie się grupa pracodawców, którzy próbują obejść nowe przepisy, testując w ten sposób prawo i z korzyścią dla siebie je interpretując - stwierdza Łyszczek. - W tym zakresie współpracujemy z resortem pracy, wspólnie analizując takie przypadki - zapewnia.

Czytaj też: Przez zakaz handlu z galerii handlowych mogą zniknąć restauracje i kawiarnie

Szef PIP przyznaje, że szykowane są zmiany w przepisach, które mają ukrócić obchodzenie zakazu, ale żadnych szczegółów nie zdradza. - Niektóre przepisy zostaną zmienione poprzez ich doprecyzowanie - mówi jedynie.

Jak podkreśla, PIP nie ma prawa przesądzać, czy daną placówkę handlową można uznać za placówkę pocztową, dlatego w razie wątpliwości inspektorzy kierują sprawy do sądu. Podobnie było w przypadku sklepów działających w Galerii Metropolia w Gdańsku, która twierdziła, że jest dworcem.

Po wakacjach będzie nowelizacja ustawy o zakazie handlu. Trzeba doprecyzować przepisy - mówił w połowie tego tygodnia wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Doprecyzowany ma zostać m.in. przepis wyłączający spod zakazu placówki pocztowe. Nowelizacja ma sprawę postawić jasno - Placówką pocztową jest Poczta Polska i przy tym pozostaniemy - mówił Szwed.

Dodatkowo doprecyzowane mają zostać przepisy dotyczące małych sklepów, które mają prawo do handlu w niedziele. Mogą one działać pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel. Szwed zapowiedział, że zmiany mają iść w tym kierunku, żeby właścicielowi mogli też pomagać członkowie rodziny, o ile będą to robić nieodpłatnie i nie pracują w sklepie w tygodniu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl