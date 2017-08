Trump odrzucił możliwość rokowań dyplomatycznych z Koreą Północną

Prezydent Donald Trump odrzucił w środę możliwość jakichkolwiek rokowań dyplomatycznych z Koreą Północną, zaznaczając, że "rozmawianie nie będzie odpowiedzią" na najnowszą północnokoreańską próbę rakietową, która wzburzyła opinię międzynarodową.

"USA rozmawiały z Koreą Północną i wypłacały jej haracze przez 25 lat. Rozmowa nie będzie odpowiedzią!" - napisał Trump na Twitterze.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!