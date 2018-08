Trwa konflikt w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zarząd tłumaczy, dlaczego zwolnił wiceprezesa

Fot. Dominik Gajda/REPORTER/EAST NEWS Robert Gwiazdowski wymienił w oświadczeniu powody odwołania byłego wiceprezesa ZPiP.

„Nie mamy prawa nadużywać zaufania naszych członków i wypłacać wynagrodzenia osobie nie wywiązującej się należycie ze swojej pracy, a zgłaszającej jedynie rosnące i agresywne roszczenia finansowe” – napisał zarząd ZPiP w oświadczeniu przesłanym do mediów. Były wiceprezes, Tomasz Pruszczyński, twierdzi, że został zwolniony bezprawnie.

To kolejna odsłona sporu, która trwa od 9 sierpnia tego roku. Tego dnia Tomasz Pruszczyński, przedsiębiorca, współzałożyciel i były już wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, został odwołany. Mężczyzna twierdzi, że posiedzenie Rady Nadzorczej Związku miało się odbyć po kryjomu, a on sam nie poznał argumentów swojego odwołania.

Tymczasem Zarząd ZPiP opublikował oświadczenie, w którym tłumaczy, dlaczego zdecydował się o zakończeniu współpracy z Tomaszem Pruszczyńskim.

„Tomasz Pruszczyński został odwołany z Zarządu ZPP, gdyż jego zaangażowanie w pracę Zarządu było absolutnie niewystarczające przy tak dynamicznie rozwijającej się działalności Związku. (...) Jego odwołanie było przemyślaną i odpowiedzialną decyzją”.

ZPiP zaznaczył też, że nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Tomasza Pruszczyńskiego. Związek odpowiedział też na oskarżenia byłego wiceprezesa, dotyczące niejasności w fakturach.

„Finanse Związku są w pełni przejrzyste, sprawozdania finansowe prezentowane są na Walnych Zgromadzeniach Członków i są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność Zarządu ZPP była każdorazowo zatwierdzana absolutorium. Zarówno płace Zarządu jak i cała struktura wynagrodzeń jest szczegółowo opisana. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa, uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu”.

Pod dokumentem podpisali się Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPP i Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. Tomasz Pruszczyński odniósł się do treści oświadczenia w mediach społecznościowych:

„Robert Gwiazdowski rozumiem, że się pod tym oświadczeniem podpisałeś, więc proszę (...) o nie odbieganie od tematu: Czy wynagrodzenia wraz z fakturami wystawianymi na swoje działalności Cezarego Kaźmierczaka i Marcin Nowacki nie stanowią znaczącego kosztu ZPP (na moje oko bo nie mam pełnych danych okoł 30% przychodu ZPP). Czy Cezary zatrudnił bez zgody zarządu swoją żonę w ZPP?”.

Przypomnijmy, że przed niespełna tygodniem odwołany wiceprezes napisał list otwarty do władz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zarzucił w nim szefowi organizacji, że przekształcił związek w maszynkę do zarabiania pieniędzy. Wezwał także Cezarego Kaźmierczaka do ustąpienia ze stanowiska.

