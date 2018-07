Trwa strajk pilotów Ryanair. Zobacz listę odwołanych lotów

Fot. Pixabay.com/Domena publiczna

Dwa dni ma potrwać rozpoczęty 25 lipca strajk pilotów linii Ryanair. Z tego powodu utrudniony będzie ruch lotniczy do Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Odwołano między innymi loty z Polski.

Piloci żądają zmian w polityce płac, umowy określającej długość urlopów i zasad transferów załóg pomiędzy bazami Ryanaira w Europie i w Afryce.

Odwołane loty z i na polskie lotniska w dniach 25-26 lipca. Sprawdź, czy Twój lot jest na liście:

FR9172 Barcelona – Wrocław

FR9173 Wrocław – Barcelona

FR1057 Bruksela – Warszawa-Modlin

FR1058 Warszawa-Modlin – Bruksela

FR 1002 Hiszpania-Alicante – Warszawa-Modlin

FR 1001 Warszawa-Modlin – Hiszpania-Alicante

FR1426 Alicante – Gdańsk

FR1425 Gdańsk – Alicante

FR2228 Walencja – Kraków

FR2229 Kraków – Walencja

FR6728 Bruksela – Kraków (dotyczy lotów z 25 i 26 lipca)

FR6729 Kraków – Bruksela (dotyczy lotów z 25 i 26 lipca)

Każdy pasażer, którego lot został odwołany, będzie mógł skorzystać ze zwrotu pieniędzy. Ryanair zaoferował również możliwość skorzystania z innego połączenia.

Jednak każdemu należy się odszkodowanie. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej przewoźnik ma obowiązek poinformować pasażera o zmianach lub odwołanym locie maksymalnie na dwa tygodnie przed podróżą.

W tym wypadku informacje poprzez maila i SMS zostały wysłane na tydzień przed wylotem. Dlatego należy się rekompensata. Do 250 euro za podróż do 1500 km oraz do 400 euro za lot powyżej tej odległości.

Strajki w Ryanair ciążą wynikom

O 20 proc. spadły zyski Ryanaira - wynika z raportu finansowego za ostatni kwartał. Władze przewoźnika narzekają m.in. na strajki i wyższe koszty związane z pracownikami.

Z opublikowanego raportu kwartalnego wynika, że przewoźnik od kwietnia do czerwca zarobił na czysto 319 mln euro. To o jedną piątą mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, gdy zysk netto wyniósł 397 mln euro.

ZOBACZ: Modlin będzie miał więcej połączeń

Jak wskazuje zarząd Ryanaira, w ostatnich miesiącach spółka wprowadziła szereg zmian, mających uatrakcyjnić ofertę dla załogi samolotów. W tym jest 20-procentowy wzrost płac dla pilotów z umowami poniżej 5 lat, przeniesienie 700 pilotów do preferowanych przez nich baz oraz inwestycje w symulatory i więcej pieniędzy na szkolenia.

Trudne lato pasażerów

Pasażerów czeka trudne lato, bo lotniczych strajków może być więcej. Poza strajkami 25 i 26 lipca w Belgii, Portugalii i Hiszpanii, pojawiają się zapowiedzi kolejnych. To skutek fiaska negocjacji z zarządem Ryanaira. Groźby strajku pilotów płyną również z Holandii i Włoch.

