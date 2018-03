Trwa wojna o klientów. Zagraniczne sieci handlowe rzuciły wszystkie siły, by przyciągnąć ich do siebie

Fot. Piotr Kamionka/Reporter 11 marca b璠zie pierwsz niedziel bez handlu. Wtedy startuje w praktyce ograniczenie handlu

Najwi瘯sze sieci rzuci造 wszystkie si造, by nauczy klient闚 przychodzenia na wi瘯sze zakupy w soboty. Kusz spotami, obiecuj otwarte wszystkie kasy. - To w zasadzie ju wojna o klienta. Polscy mniejsi przedsi瑿iorcy tak ostrej gry mog nie wytrzyma - m闚i Andrzej Fali雟ki, ekspert handlowy.

Lidl zach璚a do przyj軼ia na zakupy w sobot piosenk. "Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla", "Jak sobota kup wi璚ej, kup wi璚ej" i tak dalej. A do tego ni窺ze ceny wybranych produkt闚. Efekt? W ubieg陰 sobot w wielu sklepach p馧ki 鈍ieci造 pustkami, chocia sklep by czynny w handlow niedziel. W najbli窺z sobot pewnie b璠zie podobnie. Pustki i t逝my.

Biedronka - g堯wny rywal niemieckiej sieci - nie pozostaje d逝積a. Wyd逝瘸 godziny otwarcia sklepu i zapewnia, 瞠 kolejek nie b璠zie. W tym celu do pracy wy郵e 5 tys. pracownik闚 wi璚ej ni zwykle. To g堯wnie osoby przestawione z niedzielnych dy簑r闚. - My jeste鄉y gotowi - przekonuje w spocie u鄉iechni皻y pracownik. - W godzinach szczytu wszystkie kasy czynne - m闚i kolejna kasjerka. A zaskoczona klienta odpowiada: naprawd szybko idzie.

I politycy PiS, i przedstawiciele handlowej Solidarno軼i unikali jak ognia stwierdze, 瞠 zakaz handlu ma pom鏂 ma造m, polskim przedsi瑿iorcom. Ale to by豉 oczywista intencja tw鏎c闚 ograniczenia. Wy陰czaj帷 z pracy na jeden dzie du篡ch graczy, mieli mie mo磧iwo嗆 powi瘯szenia zysk闚.

Mo瞠 si okaza, 瞠 b璠zie zupe軟ie odwrotnie.

- To klasyczna nied德iedzia przys逝ga - m闚i w rozmowie z money.pl Andrzej Fali雟ki, ekspert rynku handlowego. Przez 17 lat by dyrektorem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

- Mniejsze, w wi瘯szo軼i polskie przedsi瑿iorstwa handlowe, b璠 mia造 ogromny problem. Wystarczy zobaczy, co si w豉郾ie dzieje, co robi najwi瘯si gracze na rynku. Inwestuj ogromne pieni康ze w promocj, w nowe formy sprzeda篡, inwestuj w lepsz organizacj czasu pracy i wyposa瞠nie sklep闚. Media lubi sformu這wanie „wojna handlowa”. To ju tak wygl康a - przekonuje.

- Zmiana, kt鏎a mia豉 przynie嗆 wytchnienie ma造m przedsi瑿iorcom i im pracownikom, nic takiego nie da. B璠 musieli stan望 oko w oko z gigantyczn konkurencj. Najwi瘯sze firmy zacz窸y prawdziwy szturm, 瞠by przyci庵n望 Polak闚 w pi徠ek i sobot. Gdy tam zrobi du瞠 zakupy, to do osiedlowego sklepiku nie b璠 ju mieli po co i嗆 - dodaje.

Zdaniem Fali雟kiego nie tylko bie膨ca walka o klient闚 b璠zie utrudniona. W d逝窺zym okresie zdobycie nowych pracownik闚 b璠zie w zasadzie misj niemo磧iw. Ju teraz handel boryka si z ogromnymi problemami kadrowymi. - Du瞠 firmy b璠 szuka造 taniej si造 ze Wschodu. Pensje im oczywi軼ie przyjdzie to 豉twiej, bo maj 鈔odki i zasoby kadrowe. Ma貫 firmy tak 豉two sobie nie poradz - dodaje.

- Ustawa o zakazie handlu coraz bardziej przypomina klasyczne w這瞠nie kija w szprychy. Chaos w wielu wymiarach to najmniej potrzebna w biznesie sprawa - dodaje.

Co ciekawe, takie zdanie potwierdzaj te osoby, kt鏎e pocz徠kowo wspiera造 ide ograniczenia pracy w weekendy.

- Ju na etapie prac nad ustaw podnosi貫m, 瞠 polskim przedsi瑿iorcom b璠zie trudniej rywalizowa z zagraniczn konkurencj po wprowadzeniu zakazu handlu w takim kszta販ie. I tak w豉郾ie si dzieje, zdania nie zmieni貫m - m闚i money.pl prezes jednej z polskich sieci handlowych. Nie chce komentowa dzia豉 rywali, wi璚 woli pozosta anonimowy. Jak t逝maczy oczywist intencj tw鏎c闚 zakazu by這 wsparcie polskiego kapita逝. Ostatecznie mo瞠 si okaza, 瞠 wcale tak dobrze nie b璠zie.

Jego zdaniem "dla najmniejszych sklepikarzy najwi瘯szym rywalem stan si stacje benzynowe, kt鏎e nie musz stawia na 瘸dn kosztown promocj, 瘸dne kosztowne zmiany" - Wystarczy, 瞠 dostawi kilka rega堯w i ju mog handlowa wi瘯sz liczb artyku堯w spo篡wczych - argumentuje.

- Mog zyska te sieci handlowe, kt鏎e wykorzystaj luki w przepisach - komentuje z kolei Piotr Szumlewicz, ekspert Og鏊nopolskiego Porozumienia Zwi您k闚 Zawodowych. - Nawet Pa雟twowa Inspekcja Pracy zgadza si, 瞠 zakaz handlu mo積a 豉two obej嗆. Podczas konferencji przedstawiciel PIP zgodzi si, 瞠 sklepy na dworcach mog by otwarte w si鏚my dzie tygodnia. Jednocze郾ie eksperci wskazuj, 瞠 wzro郾ie rola sklep闚 internetowych, kt鏎ych nie obowi您uje zakaz - dodaje. A przecie ma貫 przedsi瑿iorstwa nie wejd w sprzeda przez internet.

- Zamiast mno篡 zakazy przeplatane niezrozumia造mi wyj徠kami, warto radykalnie podnie嗆 wynagrodzenia za prac w niedziel. 2,5 razy wy窺ze wynagrodzenia za ka盥 prac w niedziel to znacznie lepsze rozwi您anie ni niedopracowana ustawa - analizuje.