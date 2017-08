Festiwal w Opolu wraca. Pietrzak trzy razy tańszy niż debiutanci

Fot. Mariusz Grzelak/Reporter Jan Pietrzak śpiewa ostatnio na wielu organizowanych przez państwo imprezach.

TVP chce zarobić na festiwalu w Opolu i praktycznie nie zmieniła cen reklam względem pierwotnego terminu - wynika z analizy money.pl. Co innego występy Rodowicz czy Górniak, a co innego Jana Pietrzaka. Na Woronicza zdają sobie jednak sprawę, że mało kto wytrzyma z jego żartami do końca programu. Cena za emisję po jego show spada do zaledwie 4 tys. za 30-sekundową reklamę. Absolutnym liderem w monetyzowaniu piosenek jest Polsat.

Doda, Cleo, Maryla Rodowicz, Zakopower, Ryszard Rynkowski, Feel czy Edyta Górniak – oto gwiazdy tegorocznego Opola, które wyjątkowo odbędzie się w połowie września. Po zamieszaniu wokół czarnej listy artystów TVP było zmuszone przesunąć termin festiwalu. Nowa data nie oznacza jednak praktycznie zmiany cen reklam.

Najwięcej TVP życzy sobie za 30-sekundowy spot w trakcie jubileuszu Maryli Rodowicz - 47,5 tys. zł. W pierwotnie planowanym terminie było to 47,9 tys. zł. Na więcej niż w czerwcu wyceniono koncert Od Opola do Opola. Za spot trzeba zapłacić nawet 41,9 tys. zł (wcześniej było to ok. 36 tys. zł).

Całkowicie od tych koncertów odstaje występ Jana Pietrzaka. Kabareciarza wyceniono na jedynie 28 tys. zł - tyle kosztuje reklama przed jego koncertem. Po jego show cena grubo poniżej 10 tys. zł. Za spot, po występie artysty jawnie opowiadającego się po stronie PiS i "dobrej zmiany", trzeba zapłacić już tylko 4 tys. zł.

Dla porównania w pozostałe opolskie dni festiwalowe, reklamy w tym paśmie kosztują 12 tys. zł. Tyle na przykład TVP może dostać za spoty wyemitowane po koncercie debiutantów.

Ile kosztują reklamy na festiwalu w Opolu? Nazwa programu Cena do 30 sek Pierwszy dzień Opola - piątek Wariatka tańczy - 50 lat na scenie przed programem 33 600 zł

Wariatka tańczy - 50 lat na scenie po programie 47 500 zł Debiuty przed programem 43 800 zł Debiuty po programie 12 100 zł Drugi dzień Opola - sobota Premiery przed programem 31 500 zł Premiery po programie 38 900 zł Jan Pietrzak. Z PRL-u do Polski przed programem 28 000 zł Jan Pietrzak. Z PRL-u do Polski po programie 4 000 zł Trzeci dzień Opola - niedziela Od Opola do Opola przed programem 40 000 zł Od Opola do Opola po programie 41 900 zł After Party przed programem 39 800 zł After Party po programie 12 100 zł źródło: cennik reklam TVP na wrzesień 2017, dane dotycząc cen cennikowych. Oznacza to, że najprawdopodobniej w rzeczywistości będą dużo niższe.

Może to więc rodzić przypuszczenia, że nawet w biurze reklamy TVP ktoś zdaje sobie sprawę z politycznego kontekstu występu Jana Pietrzaka. I ponieważ różnice w cenach reklam przed i po show są tak duże, to TVP zakłada, że niezbyt dużo osób dotrwa do końca.

Dodajmy, że mówimy tylko o cenniku TVP. Kupujący reklamy są w stanie uzyskać rabaty sięgające 50, 60, a nawet 70 proc. Możliwe, że w trakcie indywidualnych negocjacji bądź w przypadku braku chętnych, ceny przy koncercie Pietrzaka spadną do nawet 1,5-2 tys. zł za 30-sekundową reklamę.

Prefestiwal finansową klapą

Jeszcze przed Opolem TVP zorganizowało festiwal piosenki w Kielcach. Impreza pod nazwą "Gwiazdy letniego nieba" nie przyciągnęła ani reklamodawców. Średnia cena spotu wyniosła zaledwie 9,3 tys. zł - wynika z szacunków domu mediowego MullenLowe.

Kwota budzi jeszcze większe zastrzeżenia o sens organizacji festiwalu, gdy zestawi się ją ze standardowymi reklamami emitowanymi po godz. 20 w TVP 1. W sobotni wieczór we wrześniu publiczny nadawca jeden spot wycenia na ok. 25-27 tys. zł. Nawet TVN, który też organizował podobną imprezę, zarobił na niej więcej. Za reklamę brał 14,5 tys. zł.

- Rozgrzewką przed Opolem, które z uwagi na zamieszanie organizacyjne jest wielką niewiadomą, miał być festiwal Gwiazdy Letniego Nieba. Mimo obiecującej widowni programu w szerokiej grupie oglądalność przerw reklamowych przy tym wydarzeniu była 3-krotnie niższa niż u konkurentów - komentuje dla money.pl Michał Bakalarczyk, eksperta MullenLowe MediaHub od rynku telewizyjnego.

W sumie na jednodniowym festiwalu w Kielcach TVP cennikowo zarobiła 343 460 zł.

Polsat najlepszym dj wśród stacji telewizyjnych

Co Polakom w duszy gra najlepiej wie Polsat. Stacja potrafi zarabiać na muzycznych festiwalach prawdziwe miliony. W tym roku tylko jeden koncert w ramach Festiwalu Weselnych Przebojów dał jej przychód na poziomie prawie 3,7 mln zł. Wydarzenie obejrzało ponad 2,7 mln widzów.

Jak wynika z analizy MullenLowe, nie jest to przypadek. Stacja od lat zdetronizowała rynek swoimi festiwalami.

Kto zarabia na festiwalach muzycznych? Rok Dni Program Kanał Liczba reklam Przychody cennikowe Średni koszt spotu 30" 2012 2 OPOLE 2012 TVP1 199 6 057 920 zł

37 340 zł 2012 2 SOPOT TOP OF THE TOP FESTIVAL 2012 Polsat 290 4 983 950 zł 21 492 zł 2012 3 TOP TRENDY FESTIWAL - SOPOT 2012 Polsat 493 14 179 075 zł 33 666 zł 2013 3 OPOLE 2013 TVP1 278 8 642 075 zł 39 107 zł 2013 2 TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2013 Polsat 297 4 616 285 zł 18 894 zł 2013 3 TOP TRENDY FESTIWAL SOPOT 2013 Polsat 517 22 741 360 zł 53 343 zł 2014 3 OPOLE 2014 TVP1 241 6 383 100 zł 34 904 zł 2014 2 POLSAT SOPOT FESTIVAL 2014 Polsat 308 7 211 560 zł 28 742 zł 2014 3 TOP TRENDY FESTIWAL SOPOT 2014 Polsat 418 21 970 125 zł 61 421 zł 2015 3 OPOLE 2015 TVP1 211 5 229 200 zł 30 550 zł 2015 3 POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2015 Polsat 325 14 134 770 zł 52 227 zł 2016 3 OPOLE 2016 TVP1 255 6 827 670 zł 31 492 zł 2016 3 POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2016 Polsat 469 17 753 760 zł 44 390 zł 2017 1 FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJOW Polsat 124 3 669 025 zł 34 249 zł 2017 1 GWIAZDY LETNIEGO NIEBA TVP1 44 343 460 zł 9 304 zł 2017 3 POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 Polsat 403 20 139 775 zł 58 544 zł 2017 2 TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2017 TVN 280 3 196 840 zł 14 223 zł źródło: opracowanie MullenLowe na zlecenie money.pl na podstawie cenników

- To Polsat w latach 2012-2016 gromadził zdecydowanie najwięcej pieniędzy z każdego muzycznego przedsięwzięcia. Dzięki wyższym oglądalnościom niż festiwalu w Opolu - nawet do 90 proc. - mógł dyktować wyższe ceny spotów przy tych wydarzeniach. Generował również zdecydowanie więcej spotów, co bezpośrednio przekłada się na zarobki stacji - zauważa Michał Bakalarczyk.

W zeszłym roku Polsat Superhit Festiwal cennikowo dał stacji aż 17,7 mln zł. W tym ta sama impreza mogła dać zarobić nawet 20 mln zł. W rekordowym 2013 roku przychody cennikowo sięgnęły nawet 22,7 mln zł. Opole mogło dać w zeszłym roku 6,8 mln zł, a