Umowa na odcinek S7 Widoma - Kraków została podpisana

Ruszają przygotowania do budowy ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa. Małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z włoską firmą Salini Impregilo.

Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca. Oznacza to, że odcinek powinien być gotowy w 2022 roku.

Trasa zostanie objęta 10-letnią gwarancją jakości. Inwestycja pochłonie 1,07 miliarda złotych.

S7 Widoma - Kraków powstanie w ramach 55,6-kilometrowej trasy od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, która została podzielona na trzy części realizacyjne. Umowa na projekt i budowę S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma została zawarta 8 stycznia 2018 r. Trwają też przygotowania do budowy S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic.

Droga ekspresowa S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Wybudowanie tej trasy przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej.

Umożliwi także aktywizację gospodarczą terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowanie układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży Kraków od ruchu tranzytowego.

Zakopianka w budowie

W ramach budowy S7 w województwie małopolskim powstaje także odcinek ekspresowej Zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrojem, który jest najtrudniejszym do zrealizowania fragmentem tej trasy. Odcinek ten pozwoli na znaczące skrócenie podroży na południe kraju.

Na trasie do Zakopanego prowadzona jest też budowa odcinka DK 47 od Rabki Zdroju do Chabówki. 19 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę kolejnego odcinka dwujezdniowej Zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu.

