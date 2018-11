UOKiK sprawdza ceny na Orlenie. Interwencja posłanek

"Jako jedną z potencjalnych przyczyn tego zjawiska wskazuje się ewentualne narzucenie pułapu cenowego przez koncerny paliwowe należące do Skarbu Państwa: Grupę Lotos i PKN Orlen. W tym kontekście dodaje się, że zastosowanie mógłby znaleźć następujący mechanizm: Grupa Lotos oraz PKN Orlen zdecydowały się dopłacać do każdego sprzedanego litra oleju napędowego. Tak aby utrzymać założony poziom cenowy, uniknąć podwyżek cen i jednocześnie - jako dominujące podmioty rynkowe - wpłynąć na to, że inne podmioty rynkowe z sektora paliwowego przyjmą podobne ceny" - napisały posłanki.