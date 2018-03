UPC Polska jednak nie kupi Multimedia Polska. Wycofała się z transakcji

Fot. UPC UPC Polska już jesienią w 2017 roku ogłosiła, że chce przejąć Multimedia Polska.

Największa telewizja kablowa w Polsce nie przejmie Multimediów Polska. Miała to zrobić za 3 mld zł, jednak długotrwałe negocjacje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawiły, że transakcja przestała być dla firmy opłacalna.

Jesienią 2017 roku UPC Polska ogłosiła, że kupi 100 proc. akcji Multimedia Polska. Z transakcji jednak się wycofała, ponieważ "nie udało się dojść do porozumienia" w sprawie warunków transakcji, które miałyby na uwadze regulacje prawne oraz zależności na rynku. Wartość transakcji była szacowana na 760 tys, dolarów.

UOKiK ocenił jednak, że koncentracja może doprowadzić do wzmocnienia pozycji UPC na lokalnym rynku płatnej telewizji i może spowodować ograniczenie konkurencji.

Decyzja urzędu dotycząca transakcji miała zapaść w pierwszym kwartale tego roku. Ubiegł ją jednak Liberty Global, właściciel UPC, który ogłosił, że rezygnuje z przejęcia Multimediów. Firma poinformowała także, że będzie w przyszłości brać pod uwagę kolejne szanse na potencjalne przejęcia.

UOKiK poinformował natomiast w wydanym przez siebie komunikacie, że do czasu wycofania się operatora z transakcji przeanalizował propozycje warunków przejęcia, wyjaśnienia UPC Polska oraz badania rynku. Stwierdził, że koncentracja spowodowałaby ograniczenie konkurencji na rynkach płatnej telewizji w 11 miastach w Polsce. Dotyczyć to ma także dostępu do stacjonarnego Internetu. Chodzi o Chełm, Gdańsk, Gdynia, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Lublin, Mielec, Sopot, Szczecin, Tarnów i Warszawa.

- UPC Polska mogłoby tam działać nie oglądając się na swoich konkurentów, kontrahentów, a nawet konsumentów. Spółka nie miałaby bodźców do podnoszenia jakości i obniżania cen. W efekcie klienci kablówek mogliby płacić więcej – stwierdził Michał Holeksa, wiceprezes UOKiK.

