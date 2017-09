Straty Ursusa. Autobusy elektryczne kosztują

Fot. Ursus Ursus miał w drugim kwartale jeden z najgorszych wyników w historii. Przez autobusy

Wyniki drugiego kwartału w Ursusie już drugi rok z rzędu są na liście najgorszych wyników w historii. Straty na segmencie autobusów elektrycznych zniwelowały zysk z pierwszych trzech miesięcy.

Ursus miał 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto w pierwszym półroczu 2017 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej. Stało się to mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży do 141,09 mln zł z 138,3 mln zł rok temu.

W drugim kwartale strata grupy Ursus wyniosła aż 4,3 mln zł. To wynik prawie tak zły jak równo rok wcześniej i piąty najgorszy w historii spółki.

Wybrane dane finansowe Ursusa (mln zł) mln zł 2 kw. 2017 2 kw. 2016 zmiana % 1 p. 2017 1 p. 2016 zmiana % Przychody 68,8 63,9 7,6 141,1 138,3 2,0 Wynik operacyjny EBITDA -4,4 -0,3 35,7 4,2 5,0 4,8 zysk netto -4,3 -4,3 1,4 -0,4 0,3 -245,4 marża EBITDA % -2,2 -3,6 1,5 3,2 3,1 0,1 marża netto % -6,2 -6,8 0,6 -0,3 0,2 -0,5 przepływy operacyjne -19,2 11,2 -271,3 -69,1 0,5 -13727,6 przepływy inwestycyjne -11,7 -1,6 -634,9 -14,9 -3,7 -299,9 przepływy finansowe 28,4 -11,9 338,7 54,5 4,9 1009,7 Źródło: raporty finansowe Ursusa

Straty to efekt uruchomienia w pełnym zakresie działalności spółki Ursus Bus, która ma produkować autobusy elektryczne. A początki są dość burzliwe, bo choć spółka działa krótko, to już na początku kwietnia odwołano dotychczasowego prezesa.

Strata Ursus Bus w pierwszym półroczu wyniosła 3,3 mln zł przy przychodach zaledwie 134 tys. zł. Spółka tłumaczy to "początkową fazą rozwoju, co wiąże się z koniecznością ponoszenia zwiększonych wydatków w celu zapewnienia realizacji kontraktów w przyszłych okresach" - napisano w raporcie. Od początku roku zatrudnienie w Ursus Bus wzrosło z 22 do 71 osób.

Obecnie spółka jest już w trakcie realizacji zamówienia na 10 sztuk miejskich autobusów elektrycznych do Warszawy o wartości wynosi 24,98 mln zł. W połowie roku podpisano kontrakt na dwa autobusy City Smile dla Łomianek za 1,64 mln zł. W trzecim kwartale pojawiły się umowy z Lublinem i Środą Śląską.

Nie tylko autobusy są w planach Ursus Bus. W ocenie zarządu produkcja seryjna elektrycznego samochodu dostawczego może ruszyć w drugim kwartale przyszłego roku.

Ursus w 2018 może mieć już e-dostawczaka

Traktory dla Tanzanii ratują eksport

Kluczowa dla grupy kapitałowej jest nadal jednak produkcja traktorów i maszyn rolniczych. Ta daje zyski, szczególnie oddział w Lublinie, który przyniósł prawie 8 mln zł zysku operacyjnego w pierwszym półroczu. Ursus skarży się jednak na koniunkturę w kraju.

"Pomimo braku realizacji dopłat unijnych oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, emitent odnotował wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych - kluczowego produktu Spółki" - podała spółka w raporcie.

Mimo narzekań sprzedaż ciągników Ursusa wzrosła w pierwszym półroczu o 25 proc. rok do roku. Według danych z CEPiK na koniec czerwca 2017 r. udział ciągników Ursus w rynku wyniósł 7 proc., przy ogólnym spadku rejestracji ciągników o 1 proc.

- To efekt reaktywacji legendarnej serii C i wyniku sprzedaży modelu C-380 - najpopularniejszego ciągnika w kraju - informuje Karol Zarajczyk, prezes spółki.

Spadała sprzedaż przyczep (-28 proc.), rozrzutników nawozu (-38 proc.) i części zamiennych (-8 proc.).

Ursus chwali się realizacją dużego kontraktu eksportowego dla Tanzanii. W drugim kwartale przychody z jego tytułu dały 21 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 24 mln zł. Docelowo do spółki ma wpłynąć 55 mln dol. M.in. dzięki temu przychody eksportowe wzrosły o 14 proc., podczas gdy sprzedaż krajowa spadła o 10 proc.

"W porównywalnym okresie 2016r. w sprzedaży eksportowej uwzględniono przychody z tytułu realizacji umowy z etiopską spółką ESC o wartości 42 669 tys. zł" - pisze spółka. Można więc powiedzieć, że kontrakt w Tanzanii wypełnił w księgach Ursusa lukę po Etiopii.

Do końca pierwszego półrocza 2017 r. spółka zrealizowała w ramach umowy z Tanzanią dostawy na kwotę 19,6 mln dol.

- Pozostała część umowy o wartości ponad 131 mln zł będzie zrealizowana w następnych okresach, co przełoży się znacząco na wyniki spółki w następnych kwartałach - podaje Zarajczyk.

W bieżącym roku zawarty został jeszcze kontrakt dla Zambii na 100 mln dol., którego realizacja powinna rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018.

Cięcia kosztów

Równolegle z pracą nad zabezpieczeniem źródeł przychodów, zarząd realizował inicjatywy ograniczające koszty. W efekcie koszty sprzedaży spadły o 20,3 proc. r/r, a koszty finansowe o 39,8 proc. r/r

Gdyby nie uwzględniać strat Ursus Bus, czyli patrząc na jednostkowe wyniki Ursusa, to wynik był zadowalający. Wynik jednostkowy wyniósł 5,7 mln zł w pierwszym półroczu, czyli ponad 7-krotnie więcej niż przed rokiem.

Akcje spółki jednak spadają w piątek o 2,7 proc. Spadają już od połowy maja, kiedy osiągnęły swoje historyczne maksimum. Od początku roku nadal jednak zyskują i to aż 63 proc.

Notowania akcji Ursusa w ostatnim tygodniu