Ursus dostał zielone światło od sądu. Będzie restrukturyzacja

Prezes Ursusa: przyszłość to autobusy wodorowe

- Obecnie borykamy się z okresowymi trudnościami, ale fundamenty naszej działalności są stabilne. Nie zgodzimy się, aby kumulacja niesprzyjających zdarzeń pokrzyżowała dalsze plany działalności spółki. Dlatego, abyśmy mogli szybko przejść do realizacji planu naprawczego i wykorzystania potencjału drzemiącego w podpisanych kontraktach, wybraliśmy przyspieszone postępowanie układowe – komentuje Michał Nidzgorski, wiceprezes zarządu Ursusa.

Przyspieszone postępowanie układowe to jeden z czterech możliwych typów restrukturyzacji. Cechuje je wiele uproszczeń. Mają one ułatwić doprowadzenie do zawarcia układu w jak najszybszym czasie.