Ustawa węzłowa. Dokumenty w smartfonie, jeden login do wszystkich instytucji

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji Zamiast w portfelu wszystkie dokumenty będzie można mieć na smartfonie

Sejm przyjął tzw. ustawę węzłową. Dzięki nowym przepisom wiele spraw będzie można załatwić on-line, bez wizyt w urzędach. Nie trzeba będzie też wypychać portfela dokumentami. Wszystkie mają zmieścić się w aplikacji na smartfonie.

Ustawa, którą Sejm przyjął 5 lipca, zakłada utworzenie Węzła Krajowego. Ma zapewnić obywatelom wygodny dostęp do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację. Ustawę do końca lipca podpisać ma prezydent Andrzej Duda.

Jeden login do wszystkiego

Po wprowadzeniu nowych przepisów obywatele będą mogli stworzyć jedno uwiarygodnione konto. Za pomocą jednego loginu i hasła będzie można załatwić sprawy we wszystkich e-usługach administracji publicznej.

Bez wychodzenia z domu, za pomocą jednego konta, można będzie złożyć wniosek o dowód osobisty, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, założyć firmę czy załatwić sprawę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jednolity model identyfikacji będzie obowiązywać także za granicą - na terenie Unii Europejskiej. Cudzoziemcy będą mogli zarejestrować się także w polskim systemie.

Co więcej, za pomocą jednego konta można będzie obsługiwać transakcje komercyjne. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, model identyfikacji może być stosowany m.in. w bankowości.

Zainteresowane tym rozwiązaniem jest też podobno Allegro.

Tak uwiarygodnione konto może pozwolić podmiotom komercyjnym na oferowanie zupełnie nowych usług, bez dużego ryzyka - na przykład sprzedaży ratalnej.

Ministerstwo zastrzega przy tym, że podmioty prywatne nie będą miały dostępu do informacji o obywatelu zgromadzonych na portalach administracji publicznej.

Dokumenty na smartfonie

Tzw. ustawa węzłowa daje też podstawę funkcjonowania mDokumentów, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów na smartfonach.

Przykładem mDokumentu jest elektroniczna legitymacja szkolna lub karta miejska. M-dokument wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego - np. konduktorowi czy urzędnikowi.

Smartfon wystarczy również podczas kontroli drogowej, by policjant sprawdził dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny.

Ministerstwo zastrzega, że elektroniczne dowody nie wyprą w przyszłości tradycyjnych. Podczas wizyty u notariusza czy w banku oraz za granicą wciąż będzie obowiązywać tradycyjny dokument.

Węzeł komunikacyjny ma spiąć wszystkie strony rządowe już w przyszłym roku.

Przy założeniu, że podmioty komercyjne będą zainteresowane i dołożą się do utrzymania systemu, to jego roczne utrzymanie kosztować ma Skarb Państwa ok. 7 milionów zł.

