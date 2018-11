Perfumy Majdana z pieniędzmi od PARP. Chanel domaga się wycofania jednego z produktów

Chanel domaga wycofania perfum damskich Vabun for Lady No.5. Chodzi o oznaczenie „No.5”, które mogłoby sugerować, że perfumy Majdana w jakiś sposób są powiązane z marką Chanel. Zdaniem przedstawicieli słynnej marki ”istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że używanie spornego oznaczenia No.5 doprowadzi do konfuzji” m.in. wśród klientów.

Także oznaczenie "No.5 zapisane jest odmiennym stylem w stosunku do produktu firmy Chanel, a pełna nazwa znaku towarowego to "for Lady No.5"”. – pisze w komunikacie ESPI spółka należąca do piłkarza.