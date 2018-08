VI edycja IT Future Expo - targi IT & nowych technologii dla biznesu

Największa impreza B2B branży informatycznej w Polsce ponownie! 20 września 2018 na stadionie PGE Narodowym!

IT Future Expo to VI edycja dorocznego spotkania elity polskiego IT, w całości poświęconego technologiom dla biznesu. To miejsce tworzenia się silnych relacji biznesowych. 16h merytoryki oraz wystąpienia najlepszych speakerów, pozwolą wyjść z głową pełną pomysłów i gotowych rozwiązań.

Jeśli chcesz:

dowiedzieć się co napędza branżę ?

poznać aktualne trendy w rozwoju technologii dla przedsiębiorstw

wymienić doświadczenia i najlepsze praktyki oraz nawiązać istotne partnerstwa

to wydarzenie jest dla Ciebie! Zainspiruj się targami z udziałem liderów rynku, które pozwolą również dokładnie przyjrzeć się obowiązującym trendom i nadchodzącym wyzwaniom dla biznesu, w obliczu dynamicznie pędzącej cyfryzacji. Spotkaniu towarzyszyć będzie również gala rozdania nagród IT Future Awards – wyróżniająca najlepsze rozwiązania i usługi IT w Polsce, wybrane przez internautów oraz czołowych CIO. Jeszcze do 20 sierpnia 2018, przyjmowane są zgłoszenia do konkursu www.liderzyit.pl

Organizatorzy przygotowali kolejne nowości i atrakcje. Oprócz sztandarowego wydarzenia towarzyszącego - IT Future Congress, w trakcie którego eksperci poruszą najważniejsze aspekty rozwoju branży. Będzie można odwiedzić specjalistyczne strefy tematyczne i bezpłatnie zasięgnąć porad specjalistów w zakresie newralgicznych zagadnień, wpływających na funkcjonowanie firmy.

Podczas tej edycji po raz pierwszy odbędzie się także debata z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, której głównym celem jest poszerzenie sieci komunikacji pomiędzy twórcami technologii, a decydentami, w zakresie kształtowania polityki cyfryzacji na poziomie lokalnym i transnarodowym. Tematem rozważań będzie odpowiedź na pytanie „Co zrobić, aby Polska dołączyła do grona najbardziej cyfrowych państw na świecie?” Udział w debacie weźmie m.in. Karol Okoński – Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Cyfryzacji, Piotr Czarnecki – Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank, Jacek Niewęgłowski – Członek Zarządu – Play, Janusz Moroz – Członek Zarządu – Innogy Polska , a także przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, którzy przekażą swoje pomysły w sprawie zakwalifikowania Polski do grona najbardziej cyfrowych państw na świecie.

Zapraszamy również do odwiedzenia stref specjalnych => IT Law Point, 3D & VR, IT Consulting Point oraz punktu porad w zakresie Dotacji UE na IT jeśli;

Nurtują Cię najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych?

Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć firmę przed wyciekaniem istotnych informacji na zewnątrz?

Od dawna masz w planach przeprowadzenie analizy polityki bezpieczeństwa organizacji?

Zastanawiasz się na rozwiązaniem, które efektywnie zoptymalizuje pracę firmy?

A może chcesz dowiedzieć się o najnowszych programach dotacji z Unii Europejskiej w zakresie dofinansowań na wdrażanie rozwiązań informatycznych?

Z nowości, warto też wspomnieć o strefie dronów, która po raz kolejny znajdzie się w programie tematycznym targów. W strefie tej będzie można dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania tych bezzałogowych statków powietrznych w biznesie. Kluczowi gracze zademonstrują funkcje najnowszych urządzeń oraz przeprowadzą loty pokazowe, co będzie niewątpliwą atrakcją dla Zwiedzających.

Gościem Specjalnym targów będzie Przemysław Pająk, redaktor naczelny Spider's Web, który poprowadzi inspirujące wystąpienie o tym co wie o nas Facebook i Google i czy to już początek końca prywatności na świecie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie już dziś: http://itfuture.pl/#REJESTRACJA Ilość darmowych miejsc ograniczona!

Podczas równolegle odbywającego się IT FUTURE CONGRESS wysłuchamy wystąpień ekspertów branżowych oraz liderów rynku, z którymi podzielimy wiedzę nt. obecnych wyzwań branży IT. Wśród prelegentów m.in.: Krzysztof Wykręt – CIO w Hochtief Polska, Sebastian Starzyński – Prezes ABR Sesta czy Paweł Wawrzyniak – IT Architect w Nordea. Sponsorem Strategicznym wydarzenia jest firma Canon, a pozostałymi partnerami eventu: OneTrust, CA Technologies, Fast IT Solutions, Hewlett Packard Enterprise, VERTIV oraz APC by Schneider Electronics, MWT Polska. Sprawdź kto jeszcze znalazł się w gronie wystawców: http://itfuture.pl/#sponsors i nie zapomnij o konieczności odrębnej rejestracji na kongres: http://itfuture.pl/rejestracja-na-kongres/

Stało się już tradycją, że IT Future Expo towarzyszą informatyczne targi pracy. Również i tym razem w specjalnie wydzielonej strefie, odbędzie się wydarzenie - IT CAREER SUMMIT, wraz z równolegle trwającą konferencją - TWOJA KARIERA W IT.

To jednak nie koniec atrakcji :) W programie imprezy przewidujemy także strefę 3D, w której zetkniecie się z wirtualną rzeczywistością oraz technologią druku 3D. Nie zabraknie również strefy relaksu, gdzie będzie można skorzystać z darmowego masażu. Zapraszamy do zgłoszenia bezpłatnego udziału w wydarzeniu http://itfuture.pl/#REJESTRACJA :)

Zobacz, że warto wziąć udział w wydarzeniu i obejrzyj videorelację z ostatniej edycji: https://www.youtube.com/watch?v=4IOdTYVpGfA&t=8s

Wydarzenie jest bezpłatne jednak ma charakter branżowy. Do udziału zapraszamy zatem wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

Zakres tematyczny targów:

Systemy korporacyjne

Infrastruktura i Data Center

Wirtualizacja

Bezpieczeństwo IT

Cloud Computing

Big Data oraz BI

IOT

BPA

AI

Technologie mobilne

E-commerce

Strefy specjalne (drony, strefa 3D, strefa kariery)

Usługi IT (outsourcing, szkolenia, consulting)

Technologie sprzętowe

Teleinformatyka

Rozwiązania branżowe (dla logistyki, dla edukacji, dla bankowości, dla medycyny)

Strona internetowa wydarzenia: http://itfuture.pl/

Data: 20.09.2018

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy w Warszawie

Udział w targach jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!