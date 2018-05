Gigantyczna inwestycja Volkswagena pod Poznaniem. Jej wartość to ponad 400 milionów euro

Koncern rozpoczyna rozbudowę zakładu Volkswagen Poznań w Antoninku. Hala, w której prace rozpoczną się już w przyszłym roku, zostanie wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Budowa rozpoczęła się w czwartek. Ma sprawić, by fabryka Volkswagen Poznań była gotowa na produkcję kolejnych generacji samochodów.

- Bardzo się cieszę, że możemy realizować swoje plany i przygotowywać w ten sposób fabrykę pod nowe wyzwania i oczekiwania rynku – mówił Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań. - Ta rozbudowa podkreśla również znaczenie zakładów Volkswagen Poznań w koncernie Volkswagen. Możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Inwestycja w Antoninku obejmuje budowę nowej hali spawalni z zapleczem logistycznym, która zostanie wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W ramach prac przygotowawczych uporządkowano i zniwelowano 8 hektarów terenu, a dodatkowo nawieziono 60 000 ton ziemi.

- Nowe inwestycje są zawsze wyrazem zaufania Koncernu i podkreśleniem, że na pracownikach Volkswagen Poznań można polegać. Dla mnie, jako przedstawiciela pracowników, jest to przede wszystkim gwarancja stabilnych i dobrych miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w okresie dynamicznych zmian na rynku motoryzacyjnym – zaznacza Piotr Olbryś, szef zakładowej Solidarności.

W zakładzie powstanie łącznie około 60 tysięcy metrów kwadratowych nowych powierzchni produkcyjnych i magazynowych.

Pierwsze dostawy części trafią do nowej hali logistycznej w marcu 2019 roku. Każdego dnia przyjeżdżać będzie do niej 140 samochodów ciężarowych, czyli prawie 6 aut na godzinę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań logistycznych ruch samochodów ciężarowych zmniejszy się w porównaniu do stanu obecnego.