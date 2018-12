nieruchomości oprac. Tomasz Sąsiada 6 godzin temu

W Polsce mamy dramatyczny niedostatek mieszkań. A będzie jeszcze gorzej

W Polsce brakuje 2,1 mln mieszkań, a do 2030 r. liczba wzrośnie do 2,7 mln - ocenia HRE Think Tank.

Podziel się Dodaj komentarz