Wadliwa ustawa o zniesieniu limitu składek ZUS. Głosowanie w Senacie było nieważne

Przyj皻a przez Sejm i oczekuj帷a na podpis prezydenta ustawa o zniesieniu limitu sk豉dek ZUS ma powa積 wad prawn. G這sowanie w Senacie odby這 si niezgodnie z przepisami, poniewa nie wzi窸a w nim udzia逝 wystarczaj帷a liczba senator闚. Mimo to projekt by dalej procedowany w Sejmie.



Rz康 planowa ju od 1 stycznia znie嗆 limit sk豉dek na ZUS, jaki obowi您uje najlepiej zarabiaj帷ych pracownik闚 etatowych, ale ostatecznie ugi掖 si pod zmasowan krytyk pomys逝 i w toku prac nad projektem ustawy przesuni皻o dat jej wprowadzenia o ca造 rok.

Zmiana do projektu zosta豉 wprowadzona w Senacie, a g這sowanie odby這 si 7 grudnia. Za by這 41 senator闚 PiS, a przeciw zag這sowa tylko jeden senator opozycji. W tej sytuacji projekt trafi z powrotem do Sejmu, a poprawki Izby Wy窺zej zosta造 przyj皻e 15 grudnia.

Problem polega jednak na tym, 瞠 g這sowanie w Senacie by這 niezgodne z przepisami i z prawnego punktu widzenia by這 niewa積e. Jak zwraca uwag serwis Gazeta.pl Next, wynika to nawet z informacji zamieszczonych na stronie Sejmu.

Zgodnie z Konstytucj obie izby parlamentu uchwalaj ustawy zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy ustawowej liczby pos堯w lub senator闚. W przypadku Senatu oznacza to, 瞠 w g這sowaniu powinno wzi望 udzia co najmniej 50 senator闚. By這 ich jednak tylko 48.

HIT tygodnia?

ani dymisja Szyd這, ani Morawiecki

Senat w czwartek po raz pierwszy w historii przyj掖 (przeg這sowa) ustaw bez kworum.

ZA - 41 senator闚

PRZECIW - 1

WSTRZYMAΜ SI - 6

razem 48 ze 100. Ustaw przyj皻o.

i nikt sobie z tego nic nie robi... https://t.co/r7cLkQlPGD pic.twitter.com/6evKIMdQAa -- Rafa Mundry (@RafalMundry) 10 grudnia 2017

Cho na sali plenarnej by這 73 senator闚, w g這sowaniu wzi窸o udzia o 25 mniej. Dlaczego? W ge軼ie sprzeciwu senatorowie opozycji wyci庵n瘭i karty do g這sowania, zrywaj帷 kworum. To istotne, poniewa nie liczy si fizyczna obecno嗆 senator闚 podczas g這sowania, ale to, czy podj瘭i jak捷 decyzj.

Jeszcze w czasie g這sowania protestowa pr鏏owali senatorowie opozycji. - Nie ma kworum - m闚i Mieczys豉w Augustyn z PO. - Nie ma kworum - wt鏎owa mu Bogdan Klich, tak瞠 z PO.

Pocz徠kowo przyzna豉 to prowadz帷a obrady wicemarsza貫k Maria Koc z PiS. - Szanowni Pa雟two, wobec tego, 瞠 nie mamy kworum, zarz康zam 5 minut przerwy - og這si豉. Po wznowieniu obrad za chwil mia豉 ju jednak inn wersj.

- Szanowni Pa雟two, pragn pa雟twu przytoczy art. 3 ust. 1 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. "Senat podejmuje uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy ustawowej liczby senator闚". W zwi您ku z tym zarz康zam przeliczenie senator闚 obecnych na sali. I to jest, Szanowni Pa雟two, kworum - m闚i豉 Maria Koc. - G這sowanie ju by這 - pr鏏owa oponowa Mieczys豉w Augustyn.



Pomimo powa積ych w徠pliwo軼i co do trybu g這sowania w Senacie, marsza貫k Sejmu Marek Kuchci雟ki prac Sejmu nie przerwa i przekonywa, 瞠 Sejm nie mo瞠 rozstrzyga legalno軼i g這sowania w Senacie, lecz jedynie prezydent lub ewentualnie Trybuna Konstytucyjny.

Pomys這wi zniesienia tzw. zasady 30-krotno軼i od wielu dni zdecydowanie przeciwstawia造 si nie tylko wszystkie organizacje zrzeszaj帷e przedsi瑿iorc闚 i pracodawc闚, ale krytycznie wypowiada si nawet zwi您ek NSZZ "Solidarno嗆", kt鏎y nie wyklucza nawet skargi do Trybuna逝 Konstytucyjnego. O wstrzymanie prac nad ustaw zaapelowa豉 r闚nie Rada Nadzorcza ZUS.

Wiarygodne sygna造 wskazuj帷e na to, 瞠 rz康 - pomimo tocz帷ego si procesu legislacyjnego w parlamencie - zamierza wycofa si ze zniesienia limitu sk豉dek, dotar造 do money.pl jeszcze przed zaopiniowaniem projektu ustawy przez sejmow komisj polityki spo貫cznej i rodziny.

Zniesienie limitu sk豉dek ZUS od najwy窺zych pensji, kt鏎y od czasu reformy z 1999 roku s逝篡 jako rodzaj bezpiecznika chroni帷ego system emerytalny przed wyp豉caniem ekstremalnie wysokich 鈍iadcze, mia這 da dodatkowe 5,5 mld z w kasie pa雟twa rocznie.

Resort El瘺iety Rafalskiej, kt鏎y przygotowa ten projekt, zak豉da, 瞠 zmiana dotyczy b璠zie 350 tysi璚y os鏏 pracuj帷ych na etacie. Oznacza這 to, 瞠 z pracy ka盥ej z tych os鏏 rz康 chcia wycisn望 statystycznie ok. 15,5 tys. z rocznie - zar闚no po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Jak wyliczyli eksperci, praca najwy瞠j op豉canych pracownik闚 etatowych by豉by opodatkowana na poziomie 70 proc. Zmiany dotkn窸yby wszystkich, kt鏎ych wynagrodzenie brutto przekracza 10 658 z, czyli 鈔ednio 7280 z netto miesi璚znie.