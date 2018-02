Waloryzacja. 105 tys. osób dostanie dodatkowe wyrównanie

Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Od marca, w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu – podało Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok.

Emerytury z urzędu dotyczą osób, które wcześniej były rencistami z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Dostaną oni wyrównanie za miesiące, w których nie mieli prawa do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.

W wyniku nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS od 1 marca 2018 roku – z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku – do kwot gwarantowanych świadczeń zostanie podniesionych 105 tys. emerytur z urzędu, podał resort w komunikacie.

Emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone odpowiednio do 1000 zł w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i do 750 zł w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jak wyjaśnia resort, wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, a więc od 1 marca 2018 roku z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku.

W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miesięczny wzrost świadczenia wyniesie 107,44 zł brutto (wyrównanie w skali roku wyniesie 1289,28 zł), a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63,25 zł brutto miesięcznie (wyrównanie w skali roku wyniesie 759 złotych).

Emerytury przyznane z urzędu po wspomnianej podwyżce – tak jak wszystkie świadczenia – będą waloryzowane od dnia 1 marca 2018 roku. W tym roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ukształtował się na poziomie 102,98 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł - z kwoty 1000 zł do 1029,80 zł. Przeciętna emerytura wzrośnie o 67,28 zł (z kwoty 2257,64 zł do 2324,92 zł), a średnia renta o 47,84 zł – do kwoty 1653,06 zł. Z kolei średnia renta rodzinna będzie wyższa o 57 zł i wyniesie 1971 zł.