Waloryzacja emerytur będzie wyższa niż zakładał rząd

Wstępne prognozy mówią, że waloryzacja emerytur w 2019 r. wyniesie 3,26 proc. Może się jednak okazać, że będzie wyższa.

GUS poinformował niedawno, że w maju wynagrodzenia skoczyły o 7 proc. Choć może się wydawać, że dla emerytów jest to bez znaczenia, bo i tak nie wykonują już pracy zarobkowej, to w rzeczywistości informacje o rosnących pensjach powinny ich bardzo cieszyć. To dlatego, że na wysokość corocznej waloryzacji emerytur mają wpływ dwa wskaźniki: inflacja i właśnie realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym daną waloryzację.

- Zaproponowaliśmy wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,26. Składa się na to inflacja emerycka 102,6, realny wzrost wynagrodzeń, który jest prognozowany na poziomie 3,3 proc. Najniższe emerytury wzrosłyby wtedy o 33,57 zł, a świadczenie przeciętne o 73,77 zł - powiedziała na konferencji w połowie czerwca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Waloryzacja na poziomie 3,26 proc. kosztowałaby 6,86 mld zł. Już teraz jest prawie pewne, że będzie ona wyższa, co oznacza, że trzeba będzie na ten cel wyasygnować dodatkowe miliony.

Emerytura w 2018 r. Emerytura w 2019 r. Tyle można zyskać 1 000 zł 1 033 zł 33 zł 1 100 zł 1 136 zł 36 zł 1 200 zł 1 239 zł 39 zł 1 300 zł 1 342 zł 42 zł 1 400 zł 1 446 zł 46 zł 1 500 zł 1 549 zł 49 zł 1 600 zł 1 652 zł 52 zł 1 700 zł 1 755 zł 55 zł 1 800 zł 1 859 zł 59 zł 1 900 zł 1 962 zł 62 zł 2 000 zł 2 065 zł 65 zł 2 100 zł 2 168 zł 68 zł 2 200 zł 2 272 zł 72 zł 2 300 zł 2 375 zł 75 zł 2 400 zł 2 478 zł 78 zł 2 500 zł 2 582 zł 82 zł 2 600 zł 2 685 zł 85 zł 2 700 zł 2 788 zł 88 zł 2 800 zł 2 891 zł 91 zł 2 900 zł 2 995 zł 95 zł 3 000 zł 3 098 zł 98 zł 3 100 zł 3 201 zł 101 zł 3 200 zł 3 304 zł 104 zł 3 300 zł 3 408 zł 108 zł 3 400 zł 3 511 zł 111 zł 3 500 zł 3 614 zł 114 zł 3 600 zł 3 717 zł 117 zł 3 700 zł 3 821 zł 121 zł 3 800 zł 3 924 zł 124 zł 3 900 zł 4 027 zł 127 zł 4 000 zł 4 130 zł 130 zł

Waloryzacja po nowemu

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad wprowadzeniem zmian do zasad waloryzacji emerytur. Konkretów brak, ale mówi się o kilku możliwych scenariuszach. Jeden z nich zakłada, że przy waloryzacji uwzględniano by nie, jak obecnie, 20-procentowy wskaźnik wzrostu płac, lecz 30-procentowy. Zmiana taka byłaby korzystna przede wszystkim dla emerytów z najniższymi świadczeniami. Ich liczba wciąż rośnie. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1029,98 zł brutto i ZUS wypłaca ją na rzecz 222 tys. osób.

Zmiana, o której mowa, mogłaby wejść w życie już w 2019 r. i obowiązywać przez rok.

Drugi wariant zakłada waloryzację wszystkich emerytur i rent o inflację, zaś świadczenia najbiedniejszych byłyby waloryzowane także o realny wzrost płac.

Pula pieniędzy do podziału pozostałaby więc bez zmian, ale byłaby dzielona z korzyścią dla najbiedniejszych.

